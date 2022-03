Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

11 lat temu Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przywitali na świecie synów. Ich relacja nie przetrwała, a aktor związał się z Sylwią Juszczak.Robert i Michał są już nastolatkami, a ich nowe zdjęcie z okazji urodzin pojawiło się na Instagramie dumnej mamy. Fotografię opatrzyła ciepłym opisem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Ślotała i Kaczorowska postawiły na tapety. "Lewa"? W pokoju Klary nie dominuje róż. Oto pokoje dzieci gwiazd

Zobacz wideo Aneta Zając świętuje urodziny synów

Aneta Zając świętuje urodziny synów. Pokazała nowe zdjęcie chłopców

Aneta Zając jest bardzo aktywna na Instagramie i regularnie pokazuje kulisy życia prywatnego, jednak wyznaczyła granice prywatności. Aktorka nie zdecydowała się na to, by pokazać wizerunek synów. Od czasu do czasu na jej profilu pojawiają się zdjęcia chłopców, jednak zawsze gwiazda ukrywa ich twarze. Nie inaczej było tym razem. Na opublikowanym kadrze widać, że Robert i Michał bardzo wyrośli i niedługo przerosną sławną mamę. Chłopcy stoją tyłem i z radością skaczą do góry.

Tych dwóch fantastycznych facetów ma dziś urodziny i właśnie wskoczyli tanecznym krokiem w nastoletni wiek - napisała aktorka.

Aneta Zając w tym ważnym dniu zadbała również o odpowiednią oprawę. Pojawiły się balony, a także ulubione ciasto chłopców z galaretką, które aktorka piekła dzień wcześniej. Zamówiła również uroczy tort, który, jak zdradziła na InstaStories, został zaprojektowany przez jej synów.

Aneta Zając świętuje urodziny synów. Pokazała nowe zdjęcie chłopców Fot. Instagram/ aneta_zajac_official

Pod zdjęciem fani tłumnie składali życzenia urodzinowe solenizantom. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Kate w najpiękniejszej kreacji od lat. Biżuteria od królowej, suknia szyta na miarę

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Новини з України - Ukrayina.pl.