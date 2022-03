Portret księżnej Diany trafił na aukcję. Nie lubiła go. Cena wywoławcza? Wysoka

Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W tym roku mija ćwierć wieku od śmierci księżnej Diany, a pamięć o niej wciąż jest żywa. Już za życia Spencer był uwielbiana przez międzynarodową społeczność. Nazywano ją "księżną ludu". Uchodziła także za prawdziwą ikonę mody. Nic więc dziwnego, że pamiątki po niej wciąż budzą ogromne zainteresowanie fanów. Brytyjski dom aukcyjny Bonhams wystawił właśnie na sprzedaż młodzieńczy portret księżnej.

Zobacz wideo 5 nieznanych faktów z życia księżnej Diany

Księżna Diana uważała fotografię za zbyt formalną

Fotografię wykonał Terence Donovan w 1986 roku. Diana miała więc wówczas 25 lat. Trzeba przyznać, że księżna przybrała bardzo dystyngowaną, iście królewską pozę. Wygląda bardzo szlachetnie. Sukienka z opuszczonymi ramionami pięknie podkreśliła jej szczupłe ramiona i wyeksponowała długą szyję. Eleganckiego charakteru całości dodały ponadczasowe kolczyki.

Co ciekawe, pojawiają się głosy, że sama Diana nie przepadała za tym portretem. Uważała, że jest on zbyt formalny i sztampowy. Zdjęcie z pewnością jednak znajdzie swoich nabywców, chociaż cena wywoławcza plasuje się w granicy 15 tysięcy funtów brytyjskich.

Diana kochała marynarki. Te trzy stylizacje są chętnie kopiowane przez influencerki

W ostatnich latach powstaje coraz więcej produkcji filmowych i telewizyjnych upamiętniających "królową ludzkich serc". W postać Diany Spencer w serialu "The Crown" wcieliła się obsypana nagrodami Emma Corin, a w piątym sezonie produkcji zastąpi ją Elizabeth Dębicki. Z kolei Kristen Stewart za swoje kreację w filmie "Spencer" otrzymała nominację do Oscara. To, czy aktorka zdobędzie ostatecznie złotą statuetkę, okaże się w najbliższą niedzielę, 27 marca.

Camilla z torbą Chanel. Kate nie lubi tego. A wszystko zaczęło się od Diany

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl