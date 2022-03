Więcej o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Księżna Kate podczas królewskiej trasy po Karaibach zaprezentowała już szereg stylizacji, w większości w żywych kolorach. Tym razem z księciem Williamem pojawili się na paradzie sił zbrojnych Jamaica Defense Force. Middleton zrezygnowała z zestawu w mocnym kolorze i postawiła na klasyczną biel. Jak się okazuje, bardzo podobną sukienkę 68 lat temu miała na sobie królowa Elżbieta.

Księżna Kate w stylizacji inspirowanej królową Elżbietą. Biżuteria od księżnej Diany

Księżna Kate i książę William z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety polecieli w oficjalną podróż na Karaiby. Tym razem Kate pokazała się w plisowanej, białej sukience, zdobionej koronką. Kreacja pochodzi od ulubionego projektanta księżnej - Alexandra McQueena.

Do zestawu arystokratka dobrała białe szpilki i wyrafinowany kapelusz z kwiatowymi detalami. Kropką nad "i" była oszałamiająca biżuteria - perłowe kolczyki i pasująca do całości bransoletka, która w przeszłości należała do księżnej Diany. Najpotrzebniejsze rzeczy żona księcia Williama schowała do małej kopertówki Anyi Hindmarch, za która trzeba zapłacić ponad dwa tysiące złotych.

Księżna Kate w stylizacji inspirowanej królową Elżbietą. Biżuteria od księżnej Diany Fot. East News

Warto wspomnieć, że stylista księżnej Kate zainspirował się zestawem królowej Elżbiety, która w koronkowej kreacji pokazała się w 1954 roku, podczas jednej z podróży na Jamajkę z księciem Filipem.

Księżna Diana w perłowej bransoletce była widziana w 1989 roku, podczas podróży z księciem Karolem po Hongkongu. Do zestawu miała również naszyjnik, który także często zakładała.

Jak wam się podoba księżna Kate w takim wydaniu? Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

