Więcej newsów o życiu prywatnym gwiazd przeczytacie na Gazeta.pl.

Kamila Kamińska i Michał Meyer od roku są rodzicami. Aktorka do samego końca ukrywała, że spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorska para poinformowała, że ich córka nazywa się Jaśmina Maria, ale bardzo chronią jej prywatność i nie pokazują twarzy dziewczynki w mediach społecznościowych. Oboje pojawili się na jubileuszowym koncercie Warszawskiego Teatru Kamienica, który skończył 13 lat. Na wydarzeniu młodzi rodzice chętnie pozowali do zdjęć. Co ciekawe, aktorka postanowiła zabrać córkę, której zasłaniała twarz przez całą imprezę.

Roczna córka Kamili Kamińskiej zadebiutowała na imprezie branżowej

Kamila Kamińska i Michał Meyer spełniają się w roli rodziców. Po tym, jak na świat przyszła ich córka, postanowili pochwalić się kolejną radosną nowiną i zdradzili, że się zaręczyli. Gwiazda "Barw szczęścia" pierścionkiem pochwaliła się w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że w ich życiu wszystko się układa i doskonale radzą sobie z łączeniem obowiązków.

Narzeczeni pojawili się na koncercie "Szczęśliwa 13-nastka" Warszawskiego Teatru Kamienica, z którym związany jest Meyer. Kamila na imprezę zabrała roczną córkę. Aktorka tego dnia zrezygnowała z pozowania na ściance, ale chętnie robiła sobie zdjęcie z ukochanym. Narzeczeni głęboko spoglądali sobie w oczy.

Młoda mama przez cały czas trzymała blisko siebie Jaśminę i mimo debiutu dziewczynki w show-biznesie, nie zdecydowała się na to, by pokazać jej twarz. Dbała, by buzia córki była niewidoczna dla fotoreporterów i dla pewności zasłoniła ją ciemnym materiałem. Na tę okazję Kamila wybrała czarną spódnicę sięgającą kolan, żółtą kurtkę i czarne kozaki.

Roczna córka Kamili Kamińskiej zadebiutowała na imprezie branżowej KAPiF.pl / KAPiF.pl

