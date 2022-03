Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Zainteresowanie życiem prywatnym Antka Królikowskiego poszybowało w ostatnim czasie mocno do góry. Niestety, nie ze względu na fakt, że pod koniec lutego powitał na świecie syna, ale głównie dlatego, że tuż po narodzinach Vincenta światło dzienne ujrzały mało wygodne dla aktora fakty. Antek Królikowski niechętnie zabiera głos w sprawie rzekomego romansu z sąsiadką ani rozstania z Joanną Opozdą, za to z chęcią opowiada o ojcostwie. W rozmowie z reporterką Party nie tylko chwalił się urodą chłopca, ale też potwierdził, że Vincent to wykapana mama.

Antek Królikowski porównuje syna do Joanny Opozdy

Choć Królikowski i Opozda zdjęcia Vincenta publikują regularnie, aby chronić prywatność dziecka, zasłaniają mu twarz. Aktorka przyznała jednak, że jej zdaniem chłopiec jest do niej bardzo podobny, a najbardziej widać to po niemal jednakowych ustach. Reporterka Party, rozmawiając ze świeżo upieczonym tatą, zapytała go, czy zgadza się z opinią aktorki. Uradowany wyciągnął telefon i pokazał zdjęcie Vincenta.

Sama zobacz, duże oczy, usta piękne jak mamusia. Jest przepiękny - komentował.

Aktor powiedział także, że bardzo kocha chłopca i cieszy się z jego narodzin. Wzruszenie chyba odebrało mu mowę, bo przyznał, że nie wie, co mógłby jeszcze powiedzieć na temat dziecka.

Cieszę się, że mamy Vincenta. Na razie ma miesiąc, to jest niesamowite. Wszystko jak na razie jest ok - dodał.

Niestety, mały Vincent miał już za sobą wizytę w szpitalu. 23 marca Joanna Opozda poinformowała na Instagramie, że u chłopca zdiagnozowano poważną infekcję. Królikowski w rozmowie z "Faktem" zapewnił, że odwiedził dziecko i żonę w szpitalu, rozmawiał z ordynatorem i sytuacja jest już na szczęście pod kontrolą.

