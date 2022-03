Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu, a także wydarzeń kulturalnych na stronie głównej Gazeta.pl.

Po siedmiu latach do łask wraca gala Wiktorów. Wydarzenie ma być emitowane w TVP i planowano, że uświetni je występ Stinga. Tymczasem coraz więcej osób związanych z kulturą za pomocą mediów społecznościowych zwraca się do artysty, by ten nie przyjmował zaproszenia. Taki apel wystosowali już Mariusz Szczygieł, Monika Olejnik, Maciej Orłoś oraz Kinga Rusin. Teraz dołączył do nich Maciej Stuhr

Maciej Stuhr jest nominowany do Wiktorów, ale nie przyjdzie na galę

Maciej Stuhr został nominowany do nagrody Wiktory 2022 w kategorii "Aktor roku". Obok niego pojawiły się takie nazwiska, jak: Marcin Dorociński, Tomasz Włosok, Tomasz Ziętek i Artur Żmijewski. Mimo że gala ma odbyć się 31 marca, to Stuhr nie otrzymał jeszcze zaproszenia na wydarzenie. Aktor wcale się temu nie dziwi. Organizatorzy prawdopodobnie boją się, że Stuhr, który, delikatnie mówiąc, krytykuje działania rządu, mógłby pokusić się o komentarz na temat działań obecnej władzy w państowej telewizji, która ten rząd wychwala.

Fajnie byłoby posłuchać Stinga na żywo. Ponoć ma pojawić się na gali Wiktorów. Ponoć jestem nominowany w kategorii "Aktor roku". Piszę "ponoć", gdyż o sprawie wiem tylko z Internetu, nikt mnie o fakcie nie poinformował, nikt mnie na galę nie zaprosił. Nie dziwi mnie to, bo galę ma transmitować TVP, dla której jestem persona non grata - napisał na Facebooku.

Maciej Stuhr jednak brakiem zaproszenia się nie przejmuje. Co więcej, bojkotuje wydarzenie, które emitowane jest w telewizji Jacka Kurskiego. Napisał więc, zresztą nie po raz pierwszy, co myśli na temat TVP.

Piszę to wszystko z pewnym rozbawieniem i nawet bez żalu, bo jak łatwo się domyślić, nawet gdybym zaproszenie dostał i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewałby mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa - czytamy.

Aktor apelował też do zaproszonego na imprezę Stinga, by ten nie pojawiał się na wydarzeniu, a tym samym nie przyczyniał się do promocji TVP.

Zatem, kochany Stingu! Jestem twoim wielkim fanem! Jestem nominowany do jednej z nagród w gali, którą masz uświetnić. Niestety, z wielu powodów nie zobaczymy się tego wieczoru. Szkoda. Manners maketh man.

Póki co muzyk nie zabrał głosu. Onet pisze jednak, że: "Polski oddział wytwórni Universal Music informuje, że pracownicy Stinga rozważają wszystkie aspekty sprawy". Czyżby apele polskich artystów faktycznie działały?

