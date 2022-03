Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Rok 2022 Agata Rubik rozpoczęła od wejścia na wagę. Celebrytka, która wówczas ważyła 64,6 kg, zdradziła, że w ostatnim czasie przybrała nieco kilogramów. Chociaż podkreślała, że w pełni akceptuje siebie taką, jaką jest, lepiej czuje się, gdy jest szczuplejsza. Rubik za noworoczny cel postawiła sobie zadbanie o aktywność fizyczną i zmniejszenie liczby spożywanych węglowodanów. Składane w Nowy Rok obietnice przeważnie kończą się na dobrych chęciach, jednak Agata Rubik konsekwentnie realizuje postanowienia, a efektami chwali się na Instagramie.

Zobacz wideo Agata Rubik skróciła włosy

Gwiazdy kochają peruki! Nie tylko Doda wielokrotnie zmieniała fryzurę. Niektóre z nich są totalnie odjechane

Agata Rubik relacjonuje postępy w utracie wagi

Wraz z nadejściem wiosny celebrytka pokusiła się o podsumowanie dotychczasowych zmagań w walce o szczuplejszą sylwetkę. Agata Rubik pochwaliła się, że od początku roku schudła już sześć kilogramów. Ten wynik zawdzięcza przede wszystkim regularnym treningom, bo, jak przyznała, nadal je to, na co ma ochotę.

Przyszła wiosna, a ja jestem z siebie dumna. Pomalutku realizuję sobie to, co zaplanowałam wraz z nadejściem nowego roku. Codziennie uczę się angielskiego i czytam. No i schudłam sześć kg, nadal jedząc tylko to, co mi smakuje - napisała w instagramowym poście.

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

Celebrytka nie zdradziła, jaka jest jej docelowa waga. Początkowo wspominała, że chce zejść poniżej 60 kg, a to już udało jej się osiągnąć. Wcześniej twierdziła, że z sentymentem wspomina okres, gdy ważyła 51 kg, jednak z jej słów wynika, że nie zamierza do tego celu dążyć za wszelką cenę. Obecnie do zrzucania wagi podchodzi bardzo zdroworozsądkowo i m.in. odpuściła treningi, gdy dopadła ją choroba. Rubik podkreśliła również, że przestała się przejmować rzeczami bez znaczenia i tymi, na które nie ma wpływu.

Sześć kilogramów zrzuconych w ciągu niecałych trzech miesięcy to naprawdę imponujący wynik.

---

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl