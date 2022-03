Więcej o spektakularnych metamorfozach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wszystko wskazuje na to, że rude włosy będą hitem sezonu wiosennego. Wiele blondynek zza oceanu postanowiło przejść na ten ognisty kolor, między innymi gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney czy Kendall Jenner. Do fanek tego trendu dołączyła także Margaret. Po długiej nieobecności powróciła na Instagram odmieniona.

Margaret ścięła włosy i przefarbowała je na rudo

Margaret to kolorowa dusza. Przez lata mogliśmy obserwować je lepsze i gorsze metamorfozy, czy na długo zapadające w pamięć kreacje sceniczne. Ostatnimi czasy zniknęła z mediów społecznościowych. Jak przyznała, obecna sytuacja na świecie dała jej się we znaki. Postanowiła jednak powrócić i to z przytupem.

Wracam do internetu, bo trochę mnie nie było. Wojna mnie przetyrała strasznie emocjonalnie, ale tęskniliście za mną, więc wracam. Będę tutaj częściej - oznajmiła na InstaStories Margaret.

Artystka najwidoczniej potrzebowała zmiany, bo pierwsze, co zrobiła, to pokazała na Instagramie wycieczkę do salonu fryzjerskiego. W przeszłości artystka na włosach miała już chyba wszystkie kolory tęczy. Od długich, niebieskich, aż do różowych kosmyków. Teraz postawiła nie tylko na śmiały kolor, ale i zdecydowane cięcie. Piosenkarka pomimo licznych koloryzacji zawsze była wierna długim włosom. Teraz ścięła je diametralnie.

Zobacz wideo Margaret ścięła włosy i pofarbowała na rudo. Podzieliła się nagraniami z wizyty u fryzjera

Jestem ruda i krótka.

Margaret Fot. @margaret_official

Piosenkarka postawiła na ognisty pomarańczowy kolor i na długość do ramion. Jak wam się podoba ta zmiana? Z pewnością Margaret nabrała jeszcze większego pazura.

