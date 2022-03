Więcej o macierzyństwie znanych przeczytasz na Gazeta.pl.

W lutym żona Michała Żebrowskiego, Aleksandra, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie testu. - To nie COVID, to Michał - napisała wówczas, nawiązując do dwóch kresek, które pojawiają się przy potwierdzonym zakażeniu, ale i ciąży. Tym razem udostępniła fotografię w lustrze. Po opisie widać, że humor dopisuje!

Aleksandra Żebrowska pokazuje ciążowy brzuch

Aleksandra Żebrowska, która słynie z ogromnego dystansu do siebie i niezwykłej szczerości w opisywaniu i pokazywaniu macierzyństwa, i tym razem nie zawiodła fanów. Zrobiła sobie zdjęcie we wzorzystej bieliźnie, a uwagę zwracał spory już brzuch celebrytki. To zupełnie inny klimat niż ten, w który zazwyczaj idą znane osoby, zamawiające sobie estetyczne sesje, by upamiętnić moment ciąży. To jednak nie w stylu Żebrowskiej. Ona woli inaczej:

Młoda kapusto #CzyToTy? - napisała, nawiązując do sporego już brzucha na zdjęciu.

Warto zaznaczyć, że chwilę wcześniej na jej koncie pojawiło się zdjęcie owej kapusty.

Fani szybko podłapali żart:

To nie kapusta #ToMichał - napisał jeden z nich, odnosząc się do sposobu podania przez nią informacji o ciąży.

Ola, te twoje foty to szał, kochamy!

Młoda? Czyli córka będzie - pisali jej rozbawieni.

Doceniacie ten dystans do siebie?

