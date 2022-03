Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Księżna Kate i książę William wciąż wykonują królewskie obowiązki z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Piątego dnia podróży po Karaibach para wybrała się na Jamajkę. Z tej okazji żona księcia Williama pokazała się w białym, dopasowanym garniturze. Uzupełniła go pomarańczową bluzką i torebką w tym samym kolorze. Wybrała model vintage, tym samym pokazując, że sprawy ekologii i odpowiedzialnej mody nie są jej obce. Warto wspomnieć, że cena takiego cacka jest dość przystępna jak na dodatek, który zagościł w królewskiej szafie.

Księżna Kate w prostej stylizacji. Show skradła torebka z rafy koralowej

Księżna Kate bardzo trafnie wybiera stylizacje, które później prezentuje podczas uroczystości na Karaibach. Tym razem wybrała biały garnitur, który zawsze będzie bezpiecznym, ale i efektownym zestawem. Za jedyny minus całego "looku" żony Williama można uznać bluzkę, która jest utrzymana w klimacie boho, trochę niepasującym do całości eleganckiej stylizacji. Mimo to nie przeszkadza jakoś szczególnie i nie burzy obrazu nowoczesnej i świadomie ubranej kobiety.

To, co zwróciło naszą szczególną uwagę, to wybór torebki. Jest to cudeńko wypatrzone w angielskim sklepie vintage Willow Hilson. Model pochodzi z 1960 roku i został wykonany z naturalnej rafii, następnie zabarwionej na kolor pomarańczowy. Gładka, drewniana rączka jest zwieńczeniem torebki przypominającej małe dzieło sztuki. Cena torebki to ok. 1300 złotych.

