Joanna Liszowska ma dość wyrazisty styl, przez co zdarzają się jej modowe wpadki. "Look" z cielistym gorsetem przypominającym stanik nie należał do udanych. Na szczęście aktorka uczy się na błędach. Na premierze teatralnej pojawiła się w tym samym garniturze, ale pod spód założyła stosowniejszą bluzkę.

