Marcin Hakiel w "Tańcu z gwiazdami"? Zabrał głos. Pisze o "wolności"

Marcin Hakiel przechodzi obecnie trudny moment w życiu. Tydzień temu wraz z Katarzyną Cichopek poinformowali o zakończeniu trwającego 17 lat związku. Od tego czasu możemy zaobserwować wzmożoną aktywność tancerza w mediach społecznościowych. Jednym z jej przejawów jest notoryczne organizowanie na swoim profilu na Instagramie serii Q&A. Jeden z dociekliwych fanów zadał pytanie o udział mężczyzny w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami".

Czy Marcin Hakiel weźmie udział w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Marcin Hakiel zyskał rozpoznawalność dzięki występom w charakterze trenera w "Tańcu z gwiazdami". W 2005 roku wystąpił w dwóch edycjach programu emitowanego jeszcze wówczas przez TVN. Jego partnerkami były kolejno Katarzyna Skrzynecka oraz Katarzyna Cichopek. Z tą drugą nie tylko zdobył Kryształową Kulę, ale także trzy lata później ożenił się i założył rodzinę. Po kilkuletniej przerwie w 2009 roku znów miał okazję sprawdzić się w roli trenera w tanecznym show, tym razem u boku Doroty Deląg.

Jeden z obserwatorów zadał mu pytanie o udział w kolejnej edycji tanecznego show. Odpowiedź Marcina Hakiela wydaje się jednak jednoznaczna:

Jak powstanie edycja dla seniorów tanecznych, to czemu nie?

Marcin Hakiel Instagram @marcinhakiel

Tym samym jasno dał do zrozumienia, że na próżno wypatrywać go w kolejnej odsłonie programu. Ciekawscy fani, korzystając z okazji, zapytali również o to, co daje mu taniec i dlaczego akurat taką formę ekspresji wybrał. Na to pytanie również odpowiedział bez wahania:

Wolność...

Marcin Hakiel Instagram @marcinhakiel

Żałujecie, że nie będzie okazji podziwiać jego pląsów na parkiecie?

