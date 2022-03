Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Konflikt zbrojny prowadzony z inicjatywy Władimira Putina na Ukrainie sprawił, że tysiące Polaków zaangażowało się w pomoc ofiarom wojny. Wśród ludzi, którzy biorą udział w licznych zbiórkach żywności, funduszy i innych artykułów, znalazła się także Małgorzata Kożuchowska.

Aktorka jakiś czas temu wyruszyła samochodem do Lwowa, aby zawieźć przebywającym tam ludziom produkty niezbędne do życia. Teraz wróciła do kraju i opublikowała nagranie, w którym zdała relacje z pobytu w miejscu, w którym trwają ataki wojsk rosyjskich.

Małgorzata Kożuchowska zdaje relację z pobytu we Lwowie

W materiale wideo, który udostępniła w swoich mediach społecznościowych Małgorzata Kożuchowska, przyznała, że wyjazd i pobyt we Lwowie był dla niej niezwykle wymagającym, pod względem emocjonalnym, doświadczeniem. Opisała jeden z poranków w atakowanym przez wojsko mieście:

W piątek rano obudziłam się o świcie, słysząc spadające bomby. Te bomby spadły trzy. Ale miałam też namiastkę tego, co się czuje, kiedy słyszysz, że niedaleko ciebie spadają pociski.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska była we Lwowie. "Wojna w Ukrainie prowadzona przez rosyjskiego zbrodniarza nigdy nie powinna mieć miejsca"

Aktorka przyznała, że mimo to cieszy się, że mogła zawieźć potrzebne rzeczy i rzeczywiście pomóc ludziom, którzy na nie czekali. Opowiedziała także o swoich wrażeniach oraz relacjach, jakie nawiązała przy tej okazji:

Bardzo trudno jest wrócić do takiego zwykłego trybu życia i rzeczywistości po takiej wizycie. Ale wiem, że każdy ma swoje obowiązki i gdybym mogła, to bym chętnie jeszcze do nich wróciła. Niezwykle zżyłam się z ludźmi, którzy byli i mieszkali w tym samym miejscu, co ja. Ze wszystkimi rozmawialiśmy, nawet śpiewaliśmy razem. Kiedy wyjeżdżałam, to były to naprawdę wzruszające pożegnania.

Małgorzata Kożuchowska zwróciła także uwagę na to, jak ważna jest pomoc, którą możemy zaoferować naszym sąsiadom. Opowiedziała o ogromnej wdzięczności, z jaką się spotkała i zachęciła do dalszych działań ratunkowych w każdej postaci.

