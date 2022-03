We wtorek olśniła, w środę... To najgorsza stylizacja księżnej Kate. Sukienka jak cerata

Więcej informacji na temat rodziny królewskiej na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

20 marca księżna Kate i książę William rozpoczęli pierwszy dzień swojej karaibskiej trasy. Najpierw odwiedzili Belize, gdzie obok obowiązków służbowych znaleźli czas, by nurkować. Małżonkowie tym samym mogli podziwiać rafę koralową i przepłynąć obok rekinów. Następnie wyruszyli na Jamajkę.

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Kiedyś nie wiedziały, co to klasa i styl. Dzięki Bogu czas je zmienił

Księżna Kate i książę William na Jamajce

Na oficjalnym instagramowym profilu księżnej Kate i księcia Williama pojawiło się wiele zdjęć z ich pobytu na Jamajce. Wygląda na to, że para doskonale się bawi. To jednak pozory, bo część Jamajczyków protestuje przeciwko wizycie Cambridge'ów. Na transparentach protestujących pojawiają się hasła "wynocha z naszej ziemi". Tłum wzywa przy tym koronę do reparacji za niewolnictwo.

Księżna Kate i książę William na Jamajce RICARDO MAKYN/ EAST NEWS

Tymczasem na oficjalnych zdjęciach widzimy, że książę William gra w piłkę z przedstawicielami tamtejszej społeczności, a księżna Kate uśmiecha się do dzieci i umuzykalnia się. Uwagę zwraca fakt, że księżna na sobie letnią koralową sukienkę w paski w stylu vintage od Willow Hilson Vintage. Kreacja, jak można zobaczyć na stronie sklepu, nie jest najdroższa. Kosztuje bowiem 369 funtów, co w przeliczeniu daje około dwa tysiące złotych. Do tego beżowe czółenka z odkrytą piętą od Russell & Bromley. Stylizację dopełniała złota biżuteria. Całość nie prezentuje się, delikatnie mówiąc, najlepiej. Krój sukienki, kolory, a także wzory nie pasują do stylu księżnej Kate.

***

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl