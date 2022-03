Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Jennifer Lopez to bez wątpienia ikona popkultury, a zarazem jedna z największych gwiazd latynoamerykańskiego pochodzenia. Może pochwalić się zarówno sukcesami muzycznymi, jak i długą listą produkcji filmowych, w których wystąpiła.

J. Lo jest również stałą bywalczynią pierwszych stron gazet, nie tylko ze względu na reaktywowany po latach związek z Benem Affleckiem, ale wyjątkowo młodemu wyglądowi i doskonałej formie fizycznej, która jest obiektem zazdrości kobiet na całym świecie. Wygląda jednak na to, że podobnie jak nam wszystkim, tak również gwieździe, zdarzają się grzeszki, czego potwierdzeniem są najnowsze zdjęcia paparazzi.

Jennifer Lopez przyłapana w McDonaldzie. Próbowała pozostać niezauważona

Jennifer Lopez słynie raczej z zamiłowania do wysiłku fizycznego i zdrowego odżywiania, co tłumaczy jej wysportowaną sylwetkę i niezwykle młodzieńczy wygląd. Mimo to w drodze do pałacu w dzielnicy Bel Air w Los Angeles, gdzie wybrała się z partnerem i dziećmi, została przyłapana pod McDonaldem.

Pomimo ciemnych szyb samochodu, nietrudno dojrzeć piosenkarkę, która w tempie wskazującym na natychmiastową potrzebę zaspokojenia naprawdę sporego głodu, pochłania hamburgera. Widok paparazzi z pewnością nie ucieszył J. Lo, która za wszelką cenę starała się ukryć swoją obecność w popularnej sieci fast food.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że twarzą słynnego lokalu jest nie kto inny, ale Mariah Carey, z którą gwiazda jest od wielu lat skłócona. Być może dlatego Jennifer w takim tempie próbowała się pozbyć dowodów tej niezdrowej przyjemności?

