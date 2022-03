Sylwia Wysocka była ofiarą napaści. W końcu jest akt oskarżenia. "Ona już nie ma siły"

Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W ubiegłym roku Sylwia Wysocka została pobita i z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawcą napaści miał być były partner aktorki. Gwiazda "Plebanii" od dawna walczy o sprawiedliwość. Według tygodnika "Rewia" prokuratura przekazała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Sylwia Wysocka pobita przez byłego partnera. Jest akt oskarżenia. "Ona już nie ma siły"

Ostatni rok był dla Sylwii Wysockiej koszmarny. Aktorka długo wracała do zdrowia po pobiciu, którego miał dopuścić się jej były partner. Do dziś nie odzyskała pełnej sprawności. Gwiazda "Plebanii" wciąż liczy na wymiar sprawiedliwości. Po prawie roku od tragicznego zdarzenia do sądu wreszcie wpłynął akt oskarżenia wobec domniemanego sprawcy. Mężczyzna robi jednak wszystko, aby uciec od odpowiedzialności. Wynajął prawników i detektywów, którzy mają mu pomóc uniknąć skazania.

Sylwia jest naprawdę wykończona, nie tylko sprawami ciągnącymi się w prokuraturze. Musiała niedawno pochować mamę, a jej stan zdrowotny bardzo się pogorszył. [...] Tymczasem jej były partner udowadnia, że jest zdrowa, podważa opinie lekarzy, składa nieprawdziwe zeznania. Ona już nie ma siły w tej walce z wiatrakami - wyznała w rozmowie z "Rewią" przyjaciółka Wysockiej.

Kobieta twierdzi też, że były partner aktorki prawdopodobnie planuje ucieczkę do Rosji. Jego nową partnerką jest Rosjanka, posiada tam też kilka nieruchomości.

Nie bez powodu związał się z Rosjanką. Zainwestował też w dom i mieszkanie w Rosji. On wręcz uwielbia Rosję, ogląda wyłącznie rosyjską telewizję, więc może tam uciec - powiedziała koleżanka artystki.

Mamy nadzieję, że koszmar Sylwii Wysockiej niedługo się skończy, a sprawiedliwości stanie się zadość.

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

Jak pomóc Ukrainie?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl