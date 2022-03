Więcej informacji na temat rodziny królewskiej na stronie głównej Gazeta.pl

Księżna Kate i książę William 20 marca rozpoczęli pierwszy dzień swojej karaibskiej trasy. Małżonkowie w trakcie podróży służbowej odwiedzili m.in. Belize. Oprócz spotkań z przedstawicielami tamtejszych społeczności, książę i księżna znaleźli też czas na nurkowanie w Morzu Karaibskim.

Książę William i księżna Kate nurkują wśród rekinów

Na oficjalnym instagramowym koncie księcia Williama i księżej Kate pojawiło się wyjątkowe nagranie. Widać na nim, jak małżonkowie nurkują na terenie rezerwatu morskiego South Water Caye Marine Reserve. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak oboje wyposażeni w sprzęt do nurkowania wskazują do wody, a później podziwiają rafę koralową. Na niektórych ujęciach widać pływające wokół nich rekiny wąsate (Ginglymostoma cirratum), które uważane są za względnie łagodne. Oznacza to, że niesprowokowane nie powinny zaatakować.

Księżna Kate i książę William musieli być zachwyceni wyprawą. Wskazuje na to ich pełen entuzjazmu zamieszczony pod nagraniem opis.

W niedzielę mieliśmy szczęście nurkować w South Water Caye, bezpośrednio nad spektakularną rafą Belize. To był zaszczyt móc na własne oczy zobaczyć, w jaki sposób prowadzone są tu działania na rzecz ochrony oceanów - czytamy.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są pod wrażeniem odwagi książęcej pary.

Wow. Ależ tam pięknie. Brawa dla Kate i Williama.

Udowadniają, że nawet rodzina królewska może czasem zaszaleć.

Boskie widoki, super, że zdecydowali się na takie wyzwanie.

A jak wam podoba się nagranie?

