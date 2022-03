Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W październiku 2021 roku Mama Ginekolog poinformowała, że nie zdała Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z ginekologii. To otworzyło wielu internautom oczy, że celebrytka, która w sieci kreowała się na ekspertkę w tej dziedzinie medycyny, tak naprawdę nie była wtedy lekarką specjalistką. Sochacki-Wójcicka oznajmiła, że do pozytywnego zaliczenia testu zabrakło jej... jednego punktu. Zamiast pogodzić się z porażką i zacząć przygotowywać do kolejnego egzaminu, szukała w sieci osób w podobnej sytuacji, które napisałyby z nią odwołanie. Ten pomysł widocznie spalił na panewce, ponieważ Nicole Sochacki-Wójcicka ponownie podeszła do egzaminu specjalizacyjnego.

Zobacz wideo Mama Ginekolog nie zdała egzaminu na specjalizację

Ślotała i Kaczorowska postawiły na tapety. "Lewa"? Oto pokoje dzieci gwiazd

Mama Ginekolog w końcu zdała egzamin specjalizacyjny z ginekologii

Nicole Sochacki-Wójcicka niespodziewanie opublikowała film oraz wpis ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Poinformowała, że w końcu zdała egzamin specjalizacyjny z ginekologii. Przyznała, że ostatnio była mniej aktywna w sieci, ponieważ skupiała się na nauce.

Zobacz też: Lekarze specjaliści zwalniają się z pracy z powodu Mamy Ginekolog: Z kliniki zrobił się spęd pacjentek celebrytki

O tym, że przygotowuje się do testu, nie wiedzieli internauci, a nawet podobno jej bliscy. Mama Ginekolog siedziała nad książkami w samotności, aby skoncentrować się na wyznaczonym celu. Podejmując decyzję o ukrywaniu przygotowań, prawdopodobnie miała z tyłu głowy falę krytyki, z którą mierzyła się w ubiegłym roku.

Mama Ginekolog może liczyć na wsparcie internautów. Pod postami o zdanym egzaminie posypały się pozytywne komentarze i życzenia.

Marcin Hakiel zdecydował, że to koniec jego małżeństwa. Śmiały ruch

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Новини з України - Ukrayina.pl