Wszystko wskazuje na to, że krótkie małżeństwo Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy jest już historią. Zainteresowani nie zdementowali krążących plotek, ale nie pokazują się publicznie od czasu narodzin Vincenta, co jest dosyć wymowne. Wyszło na jaw, że gdy aktorka była w zagrożonej ciąży, jej mąż miał dopuścić się zdrady z sąsiadką. Tajemnicza Izabela nie jest związana z show-biznesem. Ze strachu przed rozpoznaniem miała zniknąć z mediów i przefarbować włosy. Okazuje się jednak, że znalazła czas, by poznać matkę swojego ukochanego, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, która natychmiast ją polubiła.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska poznała nową partnerkę syna: Idealna kandydatka na synową

W kuluarach od dłuższego czasu plotkowano, że Joanna Opozda i Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie mają najlepszych relacji. Wszystko przez to, że obie nie zdążyły się lepiej poznać. Aktorka przed porodem w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że z powodu komplikacji zdrowotnych mocno ograniczyła kontakty towarzystwie:

Przez problemy zdrowotne mocno ograniczyłam kontakty rodzinne i towarzyskie. Trochę siedzę jak w więzieniu, przykuta do łóżka. Nie jest to dla mnie wesoły czas. Nie widywałyśmy się jeszcze zbyt często (z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską - red), dlatego nie wiem jaką jest teściową niestety, bo mamy za krótki staż - przyznała Plotkowi aktorka.

Jednak jej zachowanie nie spotkało się z aprobatą Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, która uchodzi za bardzo rodzinną osobę. Zabolał ją fakt, że gdy chciała lepiej poznać synową, zapraszając ją, chociażby na rodzinne obiady. Ta najczęściej odmawiała, co rodzicielka Królikowskiego odebrała jako lekceważenie. Nie pomogła również napięta sytuacja rodzinna z ojcem aktorki, który strzelał do jej Antoniego. Jak dowiedział się "Super Express", Małgorzata Ostrowska-Królikowska poznała już Izabelę, którą zresztą bardzo polubiła. Osoba z otoczenia aktorskiej rodziny wyjawiła, że prawniczka jest idealną kandydatką na synową.

Iza uczestniczy w życiu rodzinnym Królikowskich, wszyscy bardzo ją polubili. To dziewczyna z ambicjami, prawniczka. Nie generuje wokół siebie skandali. Dla Małgosi to idealna kandydatka na synową - wyjawił informator w rozmowie z "Super Expressem".

Nie milkną echa, że Joanna będzie wnosiła w sądzie o rozwód z winy aktora. Rzekomo trwają już rozmowy na temat wysokości alimentów, które będzie musiał płacić Antoni Królikowski.

