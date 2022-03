Marcin Hakiel zdecydował, że to koniec jego małżeństwa. Definitywny. Śmiały ruch

Bądź na bieżąco. Więcej o małżeństwach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek niecałe dwa tygodnie temu zszokowali wszystkich informacją o zakończeniu trwającego 17-lat związku. Nic nie wskazywało na to, że w małżeństwie pary źle się dzieje, wręcz przeciwnie. Uchodzili za jedną z najlepiej dobranych w polskim show-biznesie. Ich historia mogłaby posłużyć za scenariusz w komedii romantycznej. Poznali się w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie tworzyli parę. On zdolny tancerz, ona piękna aktorka. Ich finałowy występ inspirowany sceną z "Dirty Dancing" przeszedł do historii produkcji. Para po wygraniu programu zaczęła się spotykać, kilka lat później wzięli ślub. Wspólnie otworzyli sieć studia tańca sygnowane nazwiskiem tancerza. Doczekali się dwójki dzieci - 13-letniego Adama i ośmioletniej Helenki.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek chwali się talentem córki. Przez przypadek pokazała jej twarz

Marcin Hakiel podjął trudną decyzję. To zmienia wszystko

Wszyscy martwią się, czy Marcin Hakiel dobrze znosi rozstanie z żoną. Przeszedł metamorfozę, zmieniło się jego nastawienie do mediów społecznościowych. W ostatnim czasie stał się bardzo aktywny, co może oznaczać, że próbuje zwrócić na siebie uwagę. Tancerz zorganizował na Instagramie Q&A. Jedna z osób zapytała go o obrączkę. Po rozstaniu symbol wiecznej miłości z serdecznego palca powędrował na szyję tancerza. Co wielokrotnie mogliśmy zobaczyć na jego Instagramie. Czyżby trudno było mu się z nią rozstać?

Dlaczego nosisz swoją obrączkę na szyi, skoro zdjąłeś z palca? - pyta zaciekawiony obserwator.

Tancerz szczerze odpowiedział na osobiste pytanie.

Już nie noszę obrączki.

InstaStories Marcin Hakiel Fot. @marcinhakiel

Wygląda na to, że ten etap w życiu jest ewidentnie zamknięty.

Cichopek zniknęła z Instagrama. Tłumaczy fanom swoją nieobecność

