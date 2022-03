Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

20 marca książę William i księżna Kate wyruszyli w trasę po Wyspach Karaibskich. Para spędziła cztery dni w Belize, po czym udała się na lotnisko Philipa S.W. Goldsona, aby kontynuować podróż zorganizowaną z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. We wtorek książęca para Cambridge została sfotografowana, jak wsiada do samolotu żegna się z gospodarzami, machając do zgromadzonych nieopodal fotoreporterów.

Księżna Kate wylatuje z Belize w czerwono-białym stroju

Pobyt pary w Belize wiązał się z bardzo dużymi kontrowersjami. Mieszkańcy dystryktu Toledo nie mieli ochoty na wizytę księżnej Kate i księcia Williama i zbojkotowali ich przyjazd. Książęca para musiała w pośpiechu zmienić plan podróży. Ostatecznie ugoszczono ich w rodzinnej farmie kakaowej. Odwiedzili także fabrykę czekolady w Maya Center Village. Księżna Kate i książę William spotkali się ponadto z przedstawicielami rządu, a żona przyszłego króla zachwyciła w różowe kreacji.

Kolejnym etapem wyjazdu książęcej pary jest wizyta na Jamajce, dokąd wylecieli 22 marca. Księżna Kate żegnała się z miejscową ludnością ubrana w czerwony żakiet zapinany na guziki i zawiązywany paskiem. Do tego dobrała luźne, rozkloszowane białe spodnie i niewielką torebkę w tym samym kolorze. Strój uzupełniła eleganckimi, zakrytymi szpilkami ze złotymi zdobieniami. Żona księcia Williama słynie z wybierania ubrań dostępnych w popularnych sklepach, jednak tym razem elegancki żakiet to nic innego jak projekt francuskiego domu mody Saint Laurent. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Książęca para ma na Jamajce spędzić dwie noce. Jak donosi "Hello!", książę William i księżna Kate mają rozmawiać z przedstawicielami sił obronnych Jamajki, a także wziąć udział w wydarzeniach związanych z kultywowaniem dziedzictwa Boba Marleya. Poprzednio księżna Kate założyła niebieską kreację, której kolor miał nawiązywać do flagi Belize. Dlaczego więc tym razem wybrała barwy flagi Monako? Trudno orzec.

