Królowa Elżbieta II musi się ukrywać. "Nie chce być widziana w takim stanie"

Stan zdrowia królowej Elżbiety II nie jest najlepszy? Monarchini niedawno przeszła koronawirusa. Na szczęście dość łagodnie. Wiele uroczystości z okazji jej 70-lecia panowania odbywa się bez jej udziału. Obowiązki przejęli głównie książę William i księżna Kate. Obecnie przebywają na Karaibach. Niebawem zbliża się pierwsza rocznica śmierci męża królowej. Elżbieta II nie wyobraża sobie nie pojawić się na nabożeństwie. Powstaje specjalny plan, jak przetransportować ją na miejsce. Możliwe, że nie obejdzie się bez wózka inwalidzkiego.

Królowa Elżbieta II na wózku inwalidzkim. Ma być zawstydzona

Wielu Brytyjczyków bardzo przejmuje się zdrowiem ich królowej. W poniedziałek gwiazda pantomimy. Christopher Biggins, udzieliła wywiadu "GB News". Mężczyzna opowiedział o stanie zdrowia monarchini.

Słyszałem, że powodem, dla którego nie bierze udziału w wielu wydarzeniach, na których powinna być i odwołuje je, jest to, że porusza się na wózku inwalidzkim. Ona nie chce być widziana w takim stanie, jest bardzo dumna. Jest naszym największym monarchą w historii. To bardzo smutne - powiedział Biggins.

9 kwietnia przypada pierwsza rocznica śmierci księcia Filipa. Z tej okazji w przyszłym tygodniu odbywa się nabożeństwo w tej intencji. Jak donoszą brytyjskie media, powstaje plan, jak królowa ma dotrzeć do kościoła, by nie byż zauważoną.

Ponoć ma zostać przewieziona helikopterem z Zamku Windsor do Pałacu Buckingham. Następnie do sanktuarium zawiezie ją samochód z zasłonami w oknach tak, aby nikt nie zdołał zrobić zdjęcia 95-letniej królowej. Jak donosi "Daily Mail", monarchini nie chce być sfotografowana na wózku inwalidzkim ze względu na przykrą przeszłość. Chodzi o zdjęcie jej siostry na wózku, które zostało zrobione i wyciekło do prasy. Sytuacja miała miejsce na kilka miesięcy przed jej śmiercią. Królowa obawia się powtórki z historii.

