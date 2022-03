Bądź na bieżąco. Więcej o dzieciach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Po tym, jak Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wydali oświadczenie, że zdecydowali się zakończyć swoje 14-letnie małżeństwo, tancerz diametralnie zmienił nie tylko swój wygląd, ale i podejście do mediów społecznościowych. Stał się bardziej aktywny na Instagramie. Często dodaje nowe zdjęcia, relacjonuje na InstaStories codzienne życie i nawet przekonał się do popularnego Q&A. Od momentu rozstania kilkakrotnie dawał możliwość obserwującym, by zadawali mu pytania, na które szczerze odpowiadał.

Zobacz wideo Hakiel wyciąga Cichopek na imprezy. Co z dziećmi?

Marcin Hakiel zapozował z dziećmi. Córka piękna jak mama!

Tancerz wcześniej na media społecznościowe wrzucał jedynie zdjęcia z Katarzyną i rodziną. Po zaktualizowaniu swojego statusu znacznie częściej pokazuje kadry z treningów tanecznych, siłowni, zajęć boksu czy czasu spędzonego z dziećmi. Dzień po wydaniu oświadczenia zabrał córkę na konną przejażdżkę po lesie, a syna na siłownię. Wszystko relacjonował na InstaStories. Tym razem również pochwalił się chwilą spędzoną z Heleną i Adamem.

Nowy wpis Katarzyny Cichopek rozwścieczył fanów. Każdy się tego spodziewał

Wygląda na to, że był to dzień tancerza, aby odprowadzić dzieci do szkoły. Hakiel uwiecznił ten moment szybkim selfie w windzie. Choć trudno dostrzec twarz syna przez bujne blond loczki, dość wyraźnie widać twarz córki. Wtulona w ojca dziewczynka obróciła się buzią do aparatu. Widać, że to młoda dama, a urodę odziedziczyła z pewnością po sławnej mamie.

Marcin Hakiel z dziećmi Fot. @marcinhakiel

Widzicie podobieństwo córki do Katarzyny Cichopek?

Wojciech Gola drwi z Marcina Hakiela. Naprawdę to powiedział. Trochę się dziwimy

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Новини з України - Ukrayina.pl.