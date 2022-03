Więcej ciekawostek ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Dla wielu kobiet ślub jest jednym z najważniejszych dni w życiu, dlatego niczym bohaterki filmów romantycznych planują uroczystość, a później wesele, aby wszystko wypadło idealnie. Jak pokazują programy Izabeli Janachowskiej, w przypadku takich wesel diabeł tkwi w szczegółach. Istotna jest nie tylko suknia ślubna, ale wystrój sali, menu, muzyka, winietki czy zaproszenia ślubne. Organizacja tego wszystkiego leży po stronie państwa młodych. Co jednak, jeśli młodzi mają wymagania względem własnych gości? O tym problemie opowiedziała jedna z użytkowniczek TikToka. Jej film stał się viralem.

Zobacz wideo Ewelina Lisowska nie chce wychodzić za mąż

Joanna Opozda opublikowała nagranie z synem o trzeciej nad ranem

Panna młoda przesadziła?

Użytkowniczka TikToka, która ukrywa się pod loginem samanthatwist, opowiada o swoich przygotowaniach do ślubu. Okazuje się, że stworzyła dla gości specjalną listę ze wskazówkami, jak mają ubrać się na ceremonię. Zażyczyła sobie, żeby rodzina i przyjaciele tego dnia postawili na kreacje we wskazanych przez nią odcieniach szarości, granatu czy niebieskiego. Jakież było jej zaskoczenie, kiedy okazało się, że pomysł nie przypadł do gustu niemal wszystkim zaproszonym.

W zasadzie wszyscy byli oburzeni. Dostałam dużo przykrych komentarzy, a jedna z moich ciotek powiedziała, że jeśli tak dużą wagę przywiązuje do jej stroju, to nie ma zamiaru pojawić się na moim ślubie - mówiła przejęta Samantha.

Ubodły ją też słowa przyszłej teściowej.

Czy ona nie rozumie, że ludzie nie mają pieniędzy na zakup nowych strojów? - miała mówić o Samancie matka jej wybranka.

Nagranie stało się hitem i podzieliło internautów. Część stanęła po stronie Samanthy.

To jej dzień, może sobie życzyć, czego chce.

Rozumiem ją, przynajmniej wyjdą ładne zdjęcia rodzinne.

Nie wszyscy jednak byli tak wyrozumiali. Pojawiło się mnóstwo głosów, że przyszła panna młoda przesadza.

Większej bzdury nie słyszałam.

Co to za wymagania? Twoja teściowa ma rację.

A wzięłaś pod uwagę, że niektórzy mogą źle się czuć w takich kolorach?

Co myślicie o pomyśle panny młodej?

Jennifer Lopez i Ben Affleck kupili luksusową willę. Basen i pole golfowe to początek

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl