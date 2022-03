Edyta Pazura nie ma czasu na sprzątanie. "Nie będę udawać, że to robię". Kto ją wyręcza?

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Edyta i Cezary Pazurowie mieszkają w przytulnej posiadłości, której wnętrza zaprojektowała celebrytka. Zadbała o funkcjonalność, dlatego chętnie dzieli się kadrami z pięknych pomieszczeń. Całość jest jasna i przestronna.

Edyta Pazura

odpowiedziała,

kto sprząta w jej domu. Ona zwykle nie ma czasu

Fani byli ciekawi, kto odpowiada za porządki w domu Pazurów. Edyta wyznała, że przez ogrom obowiązków nie ma dużo czasu na sprzątanie. Z tego powodu zleciła obowiązki innej osobie.

Nie sprzątam sama w domu. Ja go urządziłam, ale nie mam czasu na sprzątanie i nie będę udawać, że to robię. Zatrudniam osobę do pomocy w sprzątaniu - wyznała Pazura.

Edyta Pazura o sprzątaniu w domu Instagram @edyta_pazura

Edyta Pazura zleca sprzątanie innej osobie. Czasem jednak ma zadanie

Nie oznacza to jednak, że Edyta Pazura nigdy nie przeprowadza generalnych porządków w mieszkaniu. Co jakiś czas poświęca tygodniowy urlop na sortowanie i oddawanie rzeczy, które nie są już jej potrzebne, a ktoś inny może dać im drugie życie.

Jeżeli chodzi o mnie, to i owszem raz na jakiś czas robię sobie tydzień urlopu, który polega na tym, że zakładam rękawice, kupuje pudełka i ogarniam chatę, czyli oddaje rzeczy dzieci, z których wyrosły, czy robię generalny porządek. Nikt za mnie tego nie zrobi.

Edyta Pazura ma pewne słabości

Żona Cezarego Pazury ma bzika na punkcie czystości. Regularnie czyści piekarnik, a kilka razy dziennie wykorzystuje bezprzewodowy odkurzacz do wyczyszczenia podłogi. Uwielbia, kiedy w domu pięknie pachnie, dlatego wybrała jak najlepszy okap do kuchni.

Ale mam też bzika na punkcie czystego piekarnika, czystej podłogi w kuchni (odkurzamy bezprzewodowym parę razy dziennie) i zapachu w domu. Lubie, jak pachnie w nim czystym praniem. Uwielbiałam też, jak dzieci były małe, bo pachniało bobasem w domu.

Edyta Pazura o sprzątaniu w domu Instagram @edyta_pazura

