Michella Meier-Morsi jest duńską instagramerką, która pokazuje, jak wygląda życie matki. Kobieta zyskała niesłychaną popularność, kiedy zaszła w ciąże z trojaczkami, a jej brzuch miał nietypowy kształt. Teraz młoda mama pokazuje, jak radzi sobie po porodzie. Mówi o kłopotach z karmieniem i jak zmieniło się jej ciało.

Michella Meier-Morsi szczerze o karmieniu piersią: Sutki są jak dwa siniaki

Michella Meier-Morsi 15 stycznia urodziła trojaczki, trzech chłopców, którzy otrzymali imiona: Karol, Teodor i Gabriel. Przypomnijmy, że Meier-Morsim ma też dwie starsze córki. Jak sama przyznaje na Instagramie, życie z piątką dzieci to ciągła logistyka. Kobieta zyskała ogromną popularność (obecnie obserwuje ją 336 tysięcy osób), bo pokazuje prawdę na temat ciąży i macierzyństwa. Nie koloryzuje przy tym, nie owija w bawełnę. I tak właśnie podzieliła się z fanami problemami dotyczącymi karmienia trojaczków.

Mam zaparcia, infekcje dróg moczowych, bóle pleców i brzucha. Sutki są jak dwa siniaki. Moja szyja i ramiona są kompletnie zmiażdżone, gdy próbuję nakłonić trzech chłopców do karmienia piersią - napisała.

Kobieta przyznaje, że nie ma czasu, żeby o siebie zadbać - spokojnie zjeść czy się wyspać. Może jednak liczyć na wsparcie partnera.

Karmienie piersią może potrwać nawet godzinę – zwłaszcza, gdy maluchy są zmęczone. Lubią zasypiać w trakcie karmienia - opowiadała.

Kobieta pokazuje też, jak zmieniło się jej ciało po ciąży.

Przede wszystkim bardzo dokucza mi miednica, kość krzyżowa i spojenie łonowe, które bardzo ucierpiały w czasie ciąży. Czasem w ciągu dnia mam przez to problem z poruszaniem się. Często więc muszę prosić Marka, żeby przynosił mi różne rzeczy, bo ledwo mogłam ustać na nogach - pisała jeszcze w lutym.

