Syn Joanny Opozdy dostał prezent od Rafała Trzaskowskiego. "222222"

2 lutego 2022 roku na świat przyszedł syn Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Niestety, miłość aktorów nie przetrwała, a gwiazda ma za sobą ciężki okres. Syn Pawła Królikowskiego miał zdradzić żonę i spotykać się z kochanką, która była ich sąsiadką.

Instagrama Joanny Opozdy od momentu narodzin przejął mały Vincent. Syn jest powodem do radości aktorki i szybko skradł serca fanów. W poniedziałek gwiazda poinformowała, że otrzymał wyjątkowy prezent.

Joanna Opozda otrzymała prezent dla Vincenta od Rafała Trzaskowskiego

Od kilku lat każdy mały mieszkaniec Warszawy jest witany w wyjątkowy sposób. Rafał Trzaskowski wysłał Opoździe list, w którym - w imieniu miasta - wyraził dumę z nowego obywatela.

Ja, Warszawa, jestem z ciebie dumna - czytamy w nagłówku.

Joanna Opozda otrzymała prezent od Rafała Trzaskowskiego Instagram @asiaopozda

Prezydent miasta życzył Vincentowi, aby czerpał radość z dzieciństwa, a w przyszłości rozwijał talenty. Zapewnia, że Warszawa jest miastem dla wszystkich i ma nadzieję, że syn Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego będzie dumnym mieszkańcem:

Życzę ci, aby twoje rodzinne miasto było miejscem radosnego dzieciństwa, rozwijania talentów i szczęśliwego życia. Warszawa jest miastem dla wszystkich, liczę więc, że i ty w przyszłości przyczynisz się do jej rozwoju i będziesz z niej dumny, tak jak Warszawa jest dumna z ciebie.

Przy okazji Joanna Opozda pochwaliła się jeszcze jedną rzeczą. Vincent otrzymał już swój numer PESEL, który zaczyna się od sześciu dwójek. Trzeba przyznać, że z astrologicznego punktu widzenia urodził się pod szczęśliwą gwiazdą.

Mój mały warszawiak ma już swój PESEL. Zaczyna się od sześciu dwójek. 222222 - chwaliła się aktorka.

