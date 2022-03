Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Siódmy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszył pełną parą, a fani poznali wszystkie trzy małżeństwa. Nie ukrywają, że uczestnicy wydają się sympatyczni i bardzo im kibicują. Jedną z par dobranych przez ekspertów są Piotr i Dorota.

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są szczególnie aktywni w mediach społecznościowych. Mimo to fani nie odpuszczają i chcą się dowiedzieć, jak potoczyły się losy Piotra i Doroty.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dorota przerywa milczenie

Uczestniczka postanowiła w końcu skomentować udział w programie. Wcześniej tego nie planowała, ale traktuje ten krok jako "oczyszczenie".

Nie planowałam udzielać się publicznie, ale liczę, że będzie to dla mnie oczyszczające - zaczęła.

Dorota podziękowała widzom za tak ogromne zainteresowanie jej osobą. Przyznała, że wbrew spekulacjom ma pracę, którą bardzo lubi - internauci zarzucali jej, że nie ma zbyt wielu zajęć poza siedzeniem w domu, co nie jest ostatecznie prawdą:

Miło mi, że troszczycie się tak o to, czy pracuję. Otóż podczas eksperymentu, jak i teraz, mam cudowną pracę. Nie wiem, dlaczego montaż uniemożliwił mi opowiedzenie o niej.

Uczestniczka postanowiła jednak nie zdradzać fanom zbyt wiele na temat życia uczuciowego. Wyznała, że wcześniej nie była w poważnym związku, jednak to nie wyklucza żadnej relacji damsko-męskiej.

Chcę zaznaczyć, że nie bycie w poważnym związku nie jest równoznaczne z tym, że nie posiadałam żadnej relacji damsko-męskiej.

Dorota nie ukrywa, że nie jest zadowolona z tego, jak zostały zmontowane odcinki. Z materiału usunięto wszystkie fragmenty o pracy, a także wyolbrzymiono fakt, że nie była w poważnej relacji.

