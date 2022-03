Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Katarzyna Figura ma na swoim koncie wiele wspaniałych ról. Zagrała w takich hitach jak: "Pociąg do Hollywood", "Pierścień i róża", "Ubu król", "Żurek", "Yuma". Polacy pokochali ją za rolę Gabrysi Siarzewskiej w "Kilerze" i "Kiler-ów 2-óch", zapadła w pamięć również jako Podstolina w ekranizacji "Zemsty". Nie każdy jednak wie, że artystka miała szansę na karierę światową.

Katarzyna Figura: Zagrała bufetową, a dorabiała jako kelnerka

Katarzyna Figura wymarzyła sobie, że zostanie wielką aktorką. Pierwszy krok ku realizacji owego marzenia postawiła w 1976 roku, grając w krótkometrażowej produkcji "Zaginął pies". Niestety, w napisach wymieniono jedynie jej imię. Kolejny ważny krok zrobiła w 1985 roku, gdy ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Rok później zagrała pierwszą dużą rolę w filmie "Ga, ga. Chwała bohaterom" i w "Pierścieniu i róży". Wkrótce widzowie zobaczyli ją w "Pociągu do Hollywood". To właśnie ta ostatnia rola - bufetowej Marioli Wafelek, aspirującej aktorki, która sprzedaje w wagonach pociągu piwo, ugruntowała pozycję Figury w polskim kinie. Nie bez znaczenia dla popularności artysty była rola w "Kingsajz". Któż nie pamięta wszak sceny, w której pomniejszony do rozmiarów krasnoludka Olo (w tej roli Jacek Chmielnik) przechadza się po ciele Figury.

Na początku lat 90. aktorka zaczęła romans z zagranicznym kinem. Wystąpiła w takich światowych produkcjach, jak :"Pret-a-porter" ,"Fatal Past", "Red Shoes Diary" "Near Mrs.", "Washing Machine" czy "Le joueur d'echecs". Żeby jednak wiązać koniec z końcem, musiała dorabiać jako modelka w William Morrris Agency, a także jako kelnerka w jednej z paryskich kawiarni.

Ostatecznie jednak Figura nie była zadowolona ze swojej zagranicznej kariery i powróciła do Polski. Role się posypały, jednocześnie artystka coraz bardziej oddalała się od Hollywood.

Katarzyna Figura Fot. Sławomir Sierzputowski / Agencja Wyborcza.pl

Znów zaczęłam robić filmy w Polsce: "Szczęśliwego Nowego Jorku", "Historie miłosne", "Kiler". Wszystkie w jednym roku. To odsunęło mnie od mojego hollywoodzkiego planu, bo coraz częściej bywałam w Polsce. I zyskując na nowo popularność w Polsce, tam traciłam pozycję, to, że mnie znali dyrektorzy od obsady castingów, reżyserzy, producenci - żaliła się w wywiadzie dla Onetu.

Nie każdy jednak wie, że Katarzyna Figura otarła się o rolę w "Adwokacie diabła".

Brałam udział w zdjęciach do "Adwokata diabła" z Alem Pacino i byłam bardzo blisko, ale ostatecznie wygrała wspaniała Charlize Theron - mówiła w tej samej rozmowie.

Sesja zdjęciowa dla "Playboya". Hugh Hefner chciał współpracować z polską aktorką

Pod koniec lat 80. aktorka miała wziąć udział w sesji zdjęciowej w Miami do "Playboya", ale odrzuciła propozycję Hugh Hefnera i intratny kontrakt, za który zgarnęłaby 34 tysiące dolarów.

Po długich namowach w ostatniej chwili się rozmyśliłam i odwołałam zdjęcia. Wtedy czułam, że jeszcze nie jestem na to gotowa, chociaż proponowali mi za to zawrotną jak na tamte czasy kwotę. Uciekłam przestraszona na lotnisko. Później zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, bo od sesji w "Playboyu" zaczęła się kariera filmowa wielu aktorek z Hollywood - napisała na Instagramie.

Aktorka po latach zdecydowała się jednak na sesje dla polskiego wydania magazynu. Na okładkach "Playboya" można było zobaczyć ją w 1994, 1997 i w 2008 roku.

Katarzyna Figura ofiarą przemocy domowej. "Była szarpanina, plucie w twarz, bicie w głowę, kopanie"

Katarzyna Figura nie miała szczęścia w miłości. W 1986 roku wyszła po raz pierwszy za mąż. Jej wybrankiem był Jan Chmielewski, z którym aktorka ma syna Aleksandra. Niestety, małżeństwo rozpadło się po trzech latach. Aktorka była później w kilku relacjach, ale dopiero w 2000 roku drugi raz wzięła ślub. Poślubiła amerykańskiego producenta filmowego Kaia Schoenhalsa. Dwa lata po ślubie para powitała na świecie córkę Koko Claire, a w 2005 roku urodziła się Kaszmir Amber. Wyglądało na to, że Figura ułożyła sobie życie. Tymczasem w 2012 roku zdobyła się na wstrząsające wyznanie. Na łamach "Vivy!" przyznała, że ona oraz jej dzieci były ofiarami przemocy domowej. "Była szarpanina, plucie w twarz, bicie w głowę, kopanie" - czytaliśmy wówczas. Artystka zdecydowała się głośno powiedzieć o problemie, ponieważ bała się o dzieci. Po stronie gwiazdy stanęła jej ówczesna teściowa.

Kai jest niebezpiecznym psychopatą i socjopatą. To istny szatan w ludzkiej skórze. Jak każdy socjopata jest osobą wyjątkowo narcystyczną i egoistyczną. Wszystko musi być tak, jak on chce i kręcić się wokół niego. Podporządkowuje sobie ludzi, a kto mu nie ulega, od razu staje się jego wrogiem. Tak było z Kasią. Ożenił się z nią, bo myślał, że na jej nazwisku zrobi karierę w Polsce. Ale gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, bo Kasia nie chciała ulec jego woli, próbował zniszczyć jej karierę - mówiła Dorothy Morton.

Katarzyna Figura z mężem fot. Kapif

Aktorka wniosła do sądu dokumenty o rozwód. Tymczasem jej mąż oskarżył ją o naruszenie dóbr osobistych. Figura walczyła w sądzie z Schoenhalsem przez sześć lat. Ostatecznie wygrała jednak proces.

Zgodnie z wyrokiem wszystkie jego roszczenia, w tym również finansowe, zostały odsunięte. Wszelkie zarzuty wobec mojej osoby, (...) zostały całkowicie odsunięte - powiedziała aktorka w 2018 roku w "Uwadze".

Sprawa rodowodowa toczyła się znacznie dłużej. Mąż aktorki utrudniał rozprawę, wielokrotnie nie stawiał się w sądzie. Rozwód został sfinalizowany dopiero 24 września 2021 roku.

Katarzyna Figura obecnie

Katarzyna Figura aktualnie nie może narzekać na brak pracy. Tylko w 2021 roku ukazały się dwa filmy z jej udziałem: "The End"oraz "Dziewczyny z Dubaju". W 2022 roku ukażą się kolejna produkcje, w których zagra - film "Victoria" oraz "Chrzciny." Oprócz tego gwiazda często pojawia się na imprezach branżowych i bryluje na czerwonych dywanach. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami kadrami nie tylko z planów zdjęciowych, lecz także publikuje prywatne zdjęcia.

