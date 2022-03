Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Wiktory, aspirujące do miana "polskich Emmy", przyznawane są przez Akademię Telewizyjną od 1985 roku dla osobowości medialnych, które zapisały się w pamięci telewidzów i internautów. Gala po siedmiu latach przerwy powraca do TVP, by stać się świętem środowiska medialnego.

Wiktory wracają do TVP

Wiktory w 2022 roku odbędą się w Warszawie w zaaranżowanym wnętrzu Ufficio Primo. Wydarzenie poprowadzą Agata Konarska i Marek Bukowski. Gościem specjalnym będzie Sting. Zwycięzca w kategorii Wiktor Publiczności wybierany jest przez widzów, którzy głosują na wybraną osobę za pomocą SMS-ów. Prezentujemy listę nominowanych:

Wiktory 2022 - nominacje. Dziennikarz roku

Przemysław Babiarz

Elżbieta Jaworowicz

Piotr Kraśko

Andrzej Poczobut

Bogdan Rymanowski

Wiktory 2022 - nominacje. Aktor roku

Marcin Dorociński

Maciej Stuhr

Tomasz Włosok

Tomasz Ziętek

Artur Żmijewski

Wiktory 2022 - nominacje. Aktorka roku

Magdalena Cielecka

Maria Dębska

Agata Kulesza

Teresa Lipowska

Kinga Preis

Wiktory 2022 - nominacje. Artysta sceny

Cleo

Robert Górski

Dawid Kwiatkowski

Dawid Podsiadło

Sanah

Wiktory 2022 - nominacje. Twórca roku

Jan Holoubek

Ilona Łepkowska

Remigiusz Mróz

Rinke Rooyens

Adam Sztaba

Wiktory 2022 - nominacje. Osobowość roku

dr Paweł Grzesiowski

Przemysław Kossakowski

Maryla Rodowicz

Tadeusz Sznuk

Iga Świątek

Wiktory 2022 - nominacje. Odkrycie roku

Sandra Drzymalska

Hubert Hurkacz

Sara James

Ralph Kamiński

Krystian Ochman

Wiktory 2022 - nominacje. Sportowiec roku

Róża Kozakowska

Dawid Kubacki

Robert Lewandowski

Iga Świątek

Anita Włodarczyk

Wiktory 2022 - nominacje. Program telewizyjny roku

"Czarno na białym"

"Down The Road"

"Rolnik szuka żony"

"The Voice Senior"

"Twoja twarz brzmi znajomo"

Wiktory 2022 - nominacje. Projekt internetowy roku

Kanał Roberta Makłowicza

"Nauka. To lubię"

"Raport o stanie świata" Dariusza Rosiaka

"Rezerwacje" Katarzyny Janowskiej

Sexed.pl

Wiktory 2022 - nominacje. Serial roku

"Chyłka"

"Klangor"

"Osiecka"

"Skazana"

"Stulecie winnych"

Wiktory 2022 - nominacje. Wiktor Publiczności

Katarzyna Kasia

Marta Manowska

Ida Nowakowska

Małgorzata Socha

Martyna Wojciechowska

Wiktory 2022 - nominacje. SuperWiktory (laureaci)

Alicja Majewska

Cezary Pazura

Andrzej Seweryn

Karol Strasburger

Gdzie i kiedy oglądać Wiktory 2022?

Gala wręczenia Wiktorów odbędzie się 31 marca o 20:10 w TVP. Będziecie oglądać?

