Media zastanawiają się, czy Mikołaj Roznerski jest w związku z Anną Głogowską. Spekulacje na ten temat zaczęły się jeszcze w lutym. Do tej pory gwiazdy nie chciały komentować całego zamieszania. Teraz jednak tancerka odniosła się do sprawy.

Anna Głogowska komentuje domniemany związek z Mikołajem Roznerskim

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska przestali być parą pod koniec zeszłego roku. To rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Według magazynu "Rewia" zakochani nie mieli dla siebie nawzajem wystarczająco wiele czasu. Liczne zobowiązania zawodowe aktorów doprowadziły do rozpadu relacji. Ta miłość to już jednak przeszłość. Od dłuższego bowiem czasu, nie ustają plotki na temat uczucia, jakim Mikołaj Roznerski miałby darzyć Annę Głogowską. W jednym z wywiadów aktor odniósł się do tych doniesień. Został zapytany przez dziennikarza o to, czy spotyka się z tancerką. Odpowiedział w wymijający sposób.

Moje serce jest zajęte przez synka.

Teraz magazyn Party.pl poprosił Annę Głogowską o komentarz do sprawy. Tancerka odpowiedziała bardzo krótko.

Nie mogę pomóc żadnej redakcji w tym temacie.

Cały czas zainteresowani nie zdementowali plotek na swój temat. To tylko dodaje oliwy do ognia i potęguje przypuszczenia, że Roznerskiego i Głogowską rzeczywiście łączy gorące uczucie. Co wy sądzicie na ten temat?

