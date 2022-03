Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Niedawno media obiegła informacja, że Maciej Orłoś po 25 latach małżeństwa rozstał się z żoną. Szybko okazało się, że dziennikarz wszedł już w nowy związek i aktualnie jego partnerką jest Paulina Koziejowska. Gospodarz youtubowego formatu "W telegraficznym skrócie" dotąd nie komentował publicznie nowej relacji. Koziejowska za to udziela już komentarzy.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska chcą żyć normalnie

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska jakiś czas temu zostali przyłapani przez paparazzo, a ich związek przestał być tajemnicą. Wydaje się, że Maciej Orłoś, który konsekwentnie milczy na temat całej sytuacji, chciałby pozostawić tę sferę życia dla siebie. Koziejowska, której poprzedni związek z aktorem "Klanu" Jackiem Borkowskim, był bardzo medialny, rozmawiała na temat Orłosia z "Super Expressem". Teraz udzieliła komentarza "WP Kobieta".

Maciek bardzo chroni prywatność, ja też się tego nauczyłam, ale jak widać nie zawsze się da - przyznała podczas rozmowy.

Nowa partnerka Orłosia narzekała, że paparazzi polują na nią i byłego prowadzącego "Teleexpress".

To nie jest tak, że wyszliśmy po kilku tygodniach z domu i przestaliśmy się ukrywać. Kiedy pojawia się plotka, że dwie osoby publiczne są razem, zaczyna się "polowanie" na nie. I w końcu pojawiły się zdjęcia, zresztą bardzo ładne. Tak, jesteśmy razem. Trudno, żebyśmy chodzili pięć metrów od siebie.

Prezenterka przyznała też, że pragnie ułożyć sobie z dziennikarzem normalne życie.

Będziemy chronić swoją prywatność, co cały czas robimy. Ale chcemy żyć jak normalni ludzie.

Ostatecznie podkreśliła też, że jej związek z Orłosiem to coś poważnego.

To nie jest żaden romans - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta.

Myślicie, że para niebawem będzie wspólnie pojawiać się na salonach?

