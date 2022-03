Więcej o tym, jak rozpoznawać rosyjską propagandę, przeczytasz na Gazeta.pl.

Mariana Naumowa w propagandowym filmie, który rozpowszechnia rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odpowiedziała na zarzuty Arnolda Schwarzeneggera. Jej słowa, niestety, nie zaskakują. Brnęła w narrację przedstawianą przez rosyjską władzę i usprawiedliwiała atak na Ukrainę.

Rosyjska sportsmenka odpowiada Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Czysta propaganda

Wszystko zaczęło się od filmu, który Arnold Schwarzenegger zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych. Wiedząc, że nagranie może dotrzeć do obywateli Rosji, chciał udowodnić, że tamtejsze media i rząd okłamują obywateli, a prawda zupełnie różni się od kremlowskiej propagandy. Pokazał nagrania, które ukazują, jak wygląda życie w walczącej z agresorem Ukrainie. Zwrócił się do żołnierzy oraz samego Władimira Putina i prosił o zakończenie ataków. Przypomniał też historię ojca, walczącego w drugiej wojnie światowej po stronie hitlerowskich Niemiec. Wszystko dlatego, że uwierzył w rozsiewaną wówczas propagandę.

Mariana Naumowa nawiązała do wątku z ojcem i odpowiedziała Schwarzeneggerowi w takiej samej formie - za pomocą wideo.

Drogi panie Schwarzenegger, jestem pewna, że mnie pan pamięta. W 2015 roku na zawodach Arnold Classic w USA ja, 15-letnia dziewczyna z Rosji, ustanowiłam rekord świata w podnoszeniu 150 kilogramów. Gratulowałeś mi, pytałeś o Rosję, a ja płakałam z radości. Wydałeś mi się taki troskliwy, miły i mądry - zaczęła.

Naumowa przekonywała, że przekazywała aktorowi listy od dzieci z Ługańska i Doniecka. Miały prosić go o pomoc, ale on zupełnie je zignorował. Chodzi bowiem o to, że rosyjskie władze prowadzą zakłamaną narrację o tym, że na tamtych terenach Ukraińcy przeprowadzali ataki na ludność rosyjskojęzyczną, co rzekomo stanowi uzasadnienie dla rosyjskiej inwazji. Naumowa ponadto nazwała aktora "Terminatorem", bo właśnie z odegrania tej roli filmowej jest najbardziej znany.

W rzeczywistości Terminator nie tylko nie chronił, nie pomagał, nie ratował dzieci Donbasu, ale nawet nie czytał ich listów i nie próbował zrozumieć sytuacji - mówi sportsmenka na nagraniu.

Naumowa zarzuca mu i innym Amerykanom, że są odpowiedzialni za zrujnowanie Iraku, a samemu aktorowi - że kiedyś podziwiał Hitlera. Nawiązała też do jego ojca, który podczas wojny brał udział w ataku na Leningrad.

Twój ojciec przyjechał do mojej ojczyzny z pistoletem, mordując i okaleczając moich rodaków.

Warto mieć na uwadze, że narracja przedstawiana przez rosyjskich obywateli nie może być inna niż ta, którą przedstawiła sportsmenka. Tamtejsze władze nie pozwalają mówić, że trwa wojna. W przypadku niestosowania się, można trafić do więzienia nawet na 15 lat.

