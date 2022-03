Więcej ciekawych informacji na temat osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mimo że telewizja na całym świecie aktywnie działa na rzecz pomocy w życiu zawodowym ludzi z zespołem Downa, to w Polsce pojawienie się takiej osoby przed kamerą jest nadal rzadkością. Tym bardziej cieszy gest, na który zdobyła się stacja TTV. Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, który przypada 21 marca 2022 roku, stacja zaprosiła Dominikę Kasińską, bohaterkę programu "Down the Road". Fani nie kryli wzruszenia, a kobieta, która mogła spróbować sił w telewizji, opublikowała poruszające fotografie.

Uczestniczka "Down the Road" sprawdziła się w roli pogodynki TTV

Dominika Kasińska podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z planu zdjęciowego. Kobieta przed debiutem na ekranie mogła zasięgnąć rad jednej z najpopularniejszych pogodynek w Polsce - Omeny Mensah. Po twarzy uczestniczki "Down the road" widać było, że właśnie spełnia swoje wielkie marzenie.

Będę dzisiaj pogodynką. Zapraszam was po każdym "Expressie" do TTV. Startujemy co dwie godziny od 15.45 - napisała na Instagramie.

Mensah zdradziła debiutantce tajniki profesjonalnego zapowiadania prognozy pogody. Widać było, że akcja sprawiła Dominice Kasińskiej mnóstwo frajdy. Fani w komentarzach pod nagraniem nie kryli zachwytu nad ideą stacji. Pisali między innymi:

Genialny pomysł!

Super! Brawo. Piękna inicjatywa.

Pierwsze koty za płoty! Brawo.

Oby w telewizji było więcej tego typu inicjatyw, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami nie będą się czuły wykluczone.

