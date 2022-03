Więcej o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl

Alain Delon jest jedną z największych gwiazd europejskiego kina XX wieku. Do jego najwybitniejszych kreacji zalicza się role w takich filmach jak: "W pełnym słońcu", "Zaćmienie", "Samuraj" czy "W kręgu zła". Przez lata Delon uchodził też za symbol męskiego seksapilu. W 2019 roku odebrał honorową Złotą Palmę na Festiwalu w Cannes. W tym samym roku przebył podwójny udar mózgu. Obecnie 86-letni aktor powoli dochodzi do zdrowia. Jak się jednak okazuje, rozważa eutanazję, o czym poinformował swojego syna Anthony'ego.

Alain Delon o eutanazji: Uważam ją za najbardziej logiczną

Anthony Delon to najstarszy syn francuskiej gwiazdy, owoc pierwszego małżeństwa z aktorką Nathalie Canovas-Delon. Aktorka zmarła na raka trzustki w styczniu 2021 roku. Do ostatnich chwil towarzyszył jej właśnie syn. Nathalie zdecydowała się na eutanazję, ale ostatecznie do procedury nie doszło. Alain Delon był rozczulony, widząc, jak Anthony opiekował się swoją matką. To skłoniło aktora do rozmowy z synem i podjęciu decyzji, że gdy przyjdzie czas on także zdecyduje się na zastosowanie eutanazji. Legenda kina wypowiedziała się na ten temat podczas wywiadu dla stacji TV5 Monde.

Jestem za. Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest możliwa, a po drugie, uważam ją za najbardziej logiczną i naturalną rzecz, jaką można zrobić. Od pewnego momentu człowiek ma prawo odejść spokojnie, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki i inne rzeczy.

Rozmowę z ojcem na temat eutanazji Anthony Delon potwierdził w rozmowie ze stacją RTL. Warto podkreślić, że eutanazja jest wciąż nielegalna we Francji. Jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała ją Holandia w 2001 roku. Obecnie procedurę tą stosuje się legalnie także w Belgii czy Luksemburgu. Wciąż ten temat wzbudza spore kontrowersje i problemy natury etycznej.

