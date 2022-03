Więcej o związkach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Antoni Królikowski nie ma najlepszej passy. Zmaga się z falą hejtu, a internauci go nie oszczędzają. Zaraz po narodzinach Vincenta wyszło na jaw, że aktor prawdopodobnie dopuścił się zdrady z sąsiadką Joanny Opozdy. Żadne z nich nie komentuje tych doniesień, jednak od czasu porodu Joanna nie była widziana w towarzystwie męża, co dało fanom do myślenia. Jak donosi Pudelek, nowa partnerka Antoniego jest przerażona medialnymi doniesieniami na temat życia uczuciowego nowego partnera. W obawie o zdemaskowanie zniknęła z social-mediów, a nawet zmieniła wizerunek.

Nowa partnera Antoniego Królikowskiego obawia się o swoją przyszłość zawodową

Antoni Królikowski rzekomo miał związać się z sąsiadką Joanny Opozdy. Wiadomo, że tajemnicza Izabela ma 25 lat i z wykształcenia jest prawniczką. Teraz na temat kobiety pojawiło się znacznie więcej informacji. Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia prawniczki, która zdradziła, że Izabela jest przerażona całą sytuacją. Zaczęła obawiać się o swoją przyszłość zawodową:

Iza ma o wiele więcej do stracenia niż Antek. Ona nigdy nie była osobą publiczną, jest spoza show-biznesu i dopiero zaczyna karierę w prestiżowej kancelarii prawniczej. W jej zawodzie profesjonalizm i wysokie standardy moralne to podstawa i Iza jest tego świadoma. Uwikłanie w skandal obyczajowy może zaważyć na jej przyszłości - twierdzi osoba z otoczenia następczyni Joanny Opozdy.

Informator Pudelka dodał, że nowa wybranka Antka Królikowskiego na bieżąco śledzi medialne doniesienia na temat życia uczuciowego aktora. Przyznał, że kobieta zdawała sobie sprawę, że aktor ma żonę i wkrótce zostanie ojcem i teraz musi mierzyć się z tym, w jakim świetle ją to stawia. By chronić swoje personalia, zniknęła z mediów społecznościowych i zmieniła nawet fryzurę. Osoba z otoczenia prawniczki twierdzi również, że po wybuchu całej afery zerwała z aktorem, ale postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę.

