Piotr Adamczyk jest jednym z popularniejszych polskich aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Grał m.in. Fryderyka Chopina w "Chopin. Pragnienie miłości" oraz Karola Wojtyłę w "Karol. Człowiek, który został papieżem". Jest też trzykrotnym laureatem Telekamery w kategorii najlepszy aktor. Jednak nie tylko ze względu na te kreacje Adamczyk pojawiał się w mediach. Gazety i portale chętnie opisywały też jego burzliwe związki.

Zobacz wideo Żona Piotra Adamczyka nie rozumie, dlaczego media interesują się jej życiem prywatnym

Magda Gessler

Piotr Adamczyk nie komentuje publicznie romansu ze słynną restauratorką, Magdą Gessler. Ona jest za to zdecydowanie bardziej wylewna. Wiadomo, że byli parą ponad 20 lat temu. Związek nie przetrwał próby czasu. Być może dlatego, że byli przeciwieństwami - on to introwertyk, który ceni sobie spokój. Ona z kolei jest wybuchowa i pełna ekspresji. W jednym z wywiadów Magda Gessler powiedziała:

Ja nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja.

Magda Gessler, Piotr Adamczyk Fot. VIPPhoto/East News

Agnieszka Wagner

Swego czasu Piotr Adamczyk spotykał się z aktorką Agnieszką Wagner. Połączyło ich młodzieńcze, płomienne uczucie. Grali razem w sztuce Gabrieli Zapolskiej "Małka Szwarcenkopf" w Teatrze Telewizji. Szybko wpadli sobie w oko i zamieszkali razem. Niestety, związek przetrwał tylko kilka miesięcy. Agnieszka Wagner marzyła wówczas o małżeństwie i założeniu rodziny, a aktor miał inne plany.

Agnieszka Wagner, Piotr Adamczyk Fot. Piotr Blawicki/ East News

Anna Czartoryska

Piotr Adamczyk i Anna Czartoryska byli parą przez blisko trzy lata. Po raz pierwszy publicznie pokazali się razem w 2009 roku na Balu Przymierza Rodzin. Prasa spekulowała o ich zaręczynach, ale oni nigdy ich nie potwierdzili. Wydawało się, że ślub to kwestia czasu, dlatego wszystkich zaskoczyła wiadomość o rozstaniu. Ostatnio byli kochankowie mieli okazję spotkać się na planie serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy".

Piotr Adamczyk, Anna Czartoryska Fot. TRICOLORS/ East News

Katarzyna Gwizdała

Dziesięć lat temu cała Polska mówiła o ślubie Piotra Adamczyka z tajemniczą modelką Katarzyną Gwizdałą, znaną także jako Kate Rozz. Zakochani pobrali się zaledwie po kilku miesiącach znajomości. Często też pojawiali się na różnych wydarzeniach kulturalnych i pozowali na czerwonych dywanach. Modelka przyznała po latach, że najpierw była miłość jak z kina, potem brazylijski serial i głośne rozstanie. Małżeństwo przetrwało zaledwie rok.

Katarzyna Gwizdała, Piotr Adamczyk Fot. TRICOLORS/ East News

Weronika Rosati

Weronika Rosati i Piotr Adamczyk poznali się na planie serialu "Piąty stadion". Szybko między nimi zaiskrzyło, a związek dla wielu był zaskoczeniem. Niestety, wkrótce doszło do nieszczęśliwego wypadku samochodowego, w wyniku którego Rosati uległa poważnej kontuzji. Piotr wprawdzie opiekował się ukochaną, ale miłość nie przetrwała próby czasu. Para zakończyła związek po dwóch latach.

Weronika Rosati, Piotr Adamczyk Fot. VIPHOTO / East News

Karolina Szymczak

Swoją kolejną miłość Piotr Adamczyk postanowił trzymać z dala od mediów. Dlatego zaskoczeniem były informacje o sekretnym ślubie aktora z Karoliną Szymczak w 2019 roku. Wybranka Adamczyka jest aktorką i modelką, która próbuje zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych. Na Instagramie chwali się różnymi projektami zawodowymi, ale zdarza jej się wrzucić także zdjęcia z mężem. W listopadzie 2021 roku para pojawiła się w Hollywood podczas premiery filmu Marvela "Hawkeye", w którym zagrał Adamczyk.

Karolina Szymczak, Piotr Adamczyk Fot. Sipa USA/ East News

