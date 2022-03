Nowy wpis Katarzyny Cichopek rozwścieczył fanów. Każdy się tego spodziewał

Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili, że po 17 latach związku się rozstają. Tancerz stał się aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiadał fanom nawet na najbardziej intymne pytania. aktorka na chwilę zniknęła z Instagrama, ale niedawno powróciła. Teraz wygląda, że na dobre i znów robi to, co lubi, czyli reklamuje.

Katarzyna Cichopek pod ostrzałem fanów

Kasia Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w kolorowej sukience. Widać, że wszystko jest dopracowane, można rzec, że idealne pod Instagrama. Gwiazda "M jak miłość" opatrzyła jednak fotografię wpisem, który ma zachęcać do kupowania sukienek marki, z którą współpracuje. Aktorka prawdopodobnie liczyła na pozytywny odezw. Tymczasem w komentarzach zawrzało. Większość z nich to głosy niezadowolonych internautów, którzy są zmęczeni tym, że każdy wpis celebrytki to reklama.

Czy pani każdy post musi być sponsorowany? Mało to smaczne jest, w dodatku obserwujący uważa to za mało realne i warte polecenia.

Tylko reklamy i rabaty. Nie dziękuję.

Czy jest coś, czego ta osoba nie reklamuje?

Rabaty, rabaciki... jakoś trzeba zarabiać - pisali.

Cóż można dodać? Każdy prowadzi swoje instagramowe konto, jak chce, jednak faktycznie, czasem obok reklam u niektórych gwiazd mogłyby się pojawić jakieś merytoryczne wpis.

