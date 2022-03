Ula Chincz zmieniła lokum na czas remontu. "Żyrandol ze śmietnika". Nie tylko on!

Więcej na temat polskich gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Ula Chincz, znana jako Ula Pendatula, prowadzi konto na YouTubie, gdzie dzieli się radami, w jaki sposób dbać o dom tak, by za bardzo nie ucierpiał na tym nasz portfel. Dziennikarka w mediach społecznościowych regularnie pokazywała swój dom pod Warszawą, ale w końcu podjęła decyzję o generalnym remoncie. Na ten czas musiała wyprowadzić się z rodziną do nowego, znacznie mniejszego lokum. Na InstaStories pokazała, jak uporządkowała przestrzeń i trzeba przyznać, że efekt końcowy robi wrażenie. Co ciekawe, dziennikarka sporo ozdób ma z drugiej ręki. Prawdziwe skarby znalazła na śmietniku.

Ula Chincz pokazała tymczasowe mieszkanie. Dużo dodatków znalazła na śmietniku

Ula Chincz jest wielką miłośniczką porządku, a w ostatnim czasie w jej życiu zapanował chaos. Wszystko za sprawą remontu domu. Dziennikarka pokazała na InstaStories, jak w nowej przestrzeni urządziła między innymi jadalnię czy kącik do pracy.

Centralnym miejscem naszej "biurowej" jadalni jest oczywiście stół. Kiedyś konferencyjny, dziś obiadowy - podpisała zdjęcie Urszula.

Można zauważyć, że dziennikarka we wnętrzach postawiła na połączenie nowego ze starym.

Ula Chincz pokazała tymczasowe mieszkanie. Dużo dodatków znalazła na śmietniku Fot. Instagram/ ulapedantula

"Pedantula" nie lubi wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Wykazała się ogromną kreatywnością, urządzając mieszkanie. Zdradziła, że skarby udało jej się znaleźć na śmietniku i tym sposobem trafił do niej żyrandol czy rama lustra.

Dumą naszej jadalni jest żyrandol ze śmietnika. Całkiem serio. Wkręciłam w niego tylko ozdobne żarówki - napisała.

Ula Chincz pokazała tymczasowe mieszkanie. Dużo dodatków znalazła na śmietniku Fot. Instagram/ ulapedantula

Gwiazda uwielbia również meble z duszą. Pokazała masywną komodę, którą otrzymała po babci i zdradziła, że chce ją odświeżyć i nadać nowy wygląd.

To jest kredens po mojej babci Janinie. Chciałabym go odnowić "na jasno", a jeszcze lepiej "na surowo", ale mi się cholera nigdzie w domu nie zmieści - dodała.

Ula Chincz pokazała tymczasowe mieszkanie. Dużo dodatków znalazła na śmietniku Fot. Instagram/ ulapedantula

Dziennikarka nie ukrywała również, że już tęskni za powrotem do domu na wieś, gdyż miasto jest dla niej męczące i przyzwyczaiła się do kontaktu z naturą. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

