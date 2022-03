Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Niedawno do Warszawy przeleciała wiceprezydentka USA. Kamala Harris spotkała się z Andrzejem Dudą, by zademonstrować sojusz z Polską i przypomnieć potencjalnemu agresorowi (Rosji), że Stany Zjednoczone będą bronić swoich sojuszników. To była ważna wizyta, zwłaszcza w obliczu wojny w Ukrainie. Pomimo powagi przy omawianych tematach w trakcie spotkania doszło do małej wpadki ze strony polskiego prezydenta. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. Teraz Andrzeja Dudę wyśmiała Agnieszka Kotońska.

Agnieszka Kotońska nabija się z Andrzeja Dudy na TikToku?

Prezydent na oficjalnym spotkaniu przez większość czasu przemawiał w języku polskim. W pewnym momencie jednak przeszedł na angielski.

Friend in need, is a friend indeed (ang. prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).

Słysząc te słowa, Kamala Harris zaczęła się głośno śmiać. Najprawdopodobniej bowiem usłyszała wyraz "dick" (ang. wulgarne określenie penisa). Rzeczywiście Andrzej Duda się przejęzyczył i wyszło dosyć niezręcznie, na szczęście jedna z najważniejszych osób w Waszyngtonie zachowała się z odpowiednim dystansem. Teraz całe wydarzenie wyśmiała Agnieszka Kotońska, znana z występów w programie "Googglebox. Przed telewizorem". Na TikToku udostępniła krótki filmik, na którym tańczy do zmontowanych, niezręcznych słów polskiego prezydenta.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internautom w większości spodobał się żart Kotońskiej.

Super z ciebie babka.

Jest pani mega pozytywną osobą, oby więcej takich w naszym kraju.

Ekstra, zabawnie wyszło.

Też spodobało wam się nagranie celebrytki?

