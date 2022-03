Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Andrzej Seweryn, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, przez trzydzieści lat mieszkał we Francji. Zdecydował się na emigrację w 1980 roku, rok po rozstaniu z Krystyną Jandą (była jego drugą żoną). Po wyjeździe z Polski kariera Seweryna nie zwolniła tempa, wręcz przeciwnie, został aktorem francuskich teatrów, a także profesorem uniwersyteckim w Paryżu i Lyonie. We Francji dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Trzecią żoną aktora została Laurence Bourdil, natomiast czwarty raz przysięgę małżeńską składał francuskiej aktorce Mireille Maalouf, z którą doczekał się syna Maximiliena. Chociaż w Polsce, póki co, nie jest o nim głośno, mężczyzna zagrał właśnie w filmie nagrodzonego Oscarem reżysera Jeana-Jacquesa Annaud.

Syn Andrzeja Seweryna został aktorem

Maximilien Seweryn ma obecnie 32 lata. Jak wyjawił w "Dzień dobry TVN", początkowo nie ciągnęło go do aktorstwa, mimo że ten zawód uprawiają jego rodzice. W czasie pierwszych studiów zmienił zdanie, przerwał naukę i zajął się teatrem. Zainspirowały go do tego występy w zespole muzycznym.

Trafiłem wtedy do zespołu rockowego i zaczęła kręcić mnie możliwość grania, śpiewania i interpretacji piosenek przed publicznością. Potem przerwałem studia na uniwersytecie, by poświęcić się teatrowi - mówi aktor w "Dzień dobry TVN".

Maximilien Seweryn jest absolwentem londyńskiej szkoły Guildhall School of Music & Drama. Występował już przed kamerami oraz na deskach francuskich teatrów. Syn Andrzeja Seweryna zagrał także jedną z głównych ról w bardzo ważnym dla Francuzów filmie o pożarze katedry Notre Dame, do którego doszło w kwietniu 2019 roku. Reżyserem produkcji jest wybitny Jean-Jacques Annaud, a Maximilien Seweryn udział w produkcji wspomina jako bardzo ważne, ale trudne doświadczenie.

To były ciężkie fizycznie zdjęcia. Przede wszystkim musieliśmy grać w ogniu. Niektóre części katedry zostały dokładnie zrekonstruowane. (...) Graliśmy w żywym ogniu, temperatury sięgały ponad 100 stopni - mówi aktor.

Niebawem czeka go kolejne, bardzo poważne wyzwanie - rola w filmie Jana Holoubka. O samej produkcji aktor jak na razie nie zdradził zbyt wiele. Zapewnił, że bardzo ceni polskich filmowców, a projekt, w którym bierze udział, ocenia jako znakomity. Maximilien Seweryn przyznał również, że zależałoby mu na tym, aby częściej pojawiać się w polskich filmach. Jak na razie utrudnia mu to nieco bariera językowa - aktor nie czuje się jeszcze do końca pewnie, mówiąc po polsku.

Maximilien jest trzecim i najmłodszym dzieckiem Andrzeja Seweryna. Cała trójka związała się ze światem kina i teatru. Oprócz doskonale znanej polskim widzom Marii Seweryn, córki aktora z małżeństwa z Krystyną Jandą, Andrzej Seweryn ma także syna Yanna-Baptiste z trzeciego małżeństwa z Laurence Bourdil. Mężczyzna jest aktorem i absolwentem PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej.

Andrzej Seweryn, mimo że jest aktywny zawodowo już ponad 50 lat, nie przestaje zaskakiwać. O aktorze zrobiło się głośno za sprawą organizowanego przez TVN koncertu charytatywnego "Razem z Ukrainą", który był transmitowany 20 marca. Mężczyzna wygłosił ze sceny wiersz "Testament" Tarasa Szewczenki w polskim tłumaczeniu, po którym dodał od siebie dobrze znane ostatnio zdanie.

Rok 2022. Russkij wojenny karabl' - idi nach*j! - wykrzyczał ze sceny.

Po polsku słowa te oznaczają "rosyjski okręcie wojenny, spie*dalaj", a wygłosić je mieli obrońcy Wyspy Węży, którzy nie chcieli złożyć broni przed atakującym ją rosyjskim okrętem wojennym. Słynne zdanie stało się nie tylko internetowym viralem, ale także symbolem ogromnej odwagi Ukrainy w walce z rosyjską agresją.

