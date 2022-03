Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W Los Angeles wręczono nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Niespodziewanie największym zwycięzcą wieczoru okazał się być komediodramat AppleTV+ "CODA". W przeszłości bardzo często laureaci PGA otrzymywali później Oscara dla najlepszego filmu. Wiele więc wskazuje, że film "Psie pazury" nie jest już murowanym faworytem do złotej statuetki, a "CODA" może tu sporo namieszać. Wręczenie nagród producentów było także ponowną okazją do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. Tym razem pojawili się na nim m.in. Kristen Stewart, siostry Venus i Serena Williams, Rita Moreno, Will Smith oraz Kerry Washington. Przyjrzeliśmy się bliżej wybranym stylizacjom.

Kristen Stewart

Gwiazda filmu "Spencer" na czerwonym dywanie pojawiła się w kremowej sukience bez ramiączek. Kreacja pochodzi z kolekcji marki Brandon Maxwell. Aktorka emanowała pewnością siebie w sukience, której górę stanowił gorset podkreślający jej smukłą talię. Uwagę zwracała też dolna część stroju, którą zdobiły teksturowane wzory. Blond włosy Stewart były polokowane, zaczesane do tyłu i nonszalancko upięte, a koloru dodawały brzoskwiniowe cienie na powiekach. Trzeba przyznać, że Kristen wyglądała zachwycająco tego wieczoru!

Kristen Stewart Fot. Michael Tran / AFP/ East News

Serena Williams

Podczas tegorocznego sezonu nagród filmowych często mamy okazję zobaczyć legendy tenisa, czyli siostry Williams. Wszystko dlatego, że film biograficzny o życiu Venus i Sereny "King Richard: Zwycięska rodzina" święci prawdziwe triumfy. Mówi się, że to właśnie za ten film Will Smith zdobędzie swojego pierwszego Oscara w karierze. Podczas Producers Guild Awards Serena Williams pojawiła się w zjawiskowej kreacji projektu CD Greene. Bordowa, koktajlowa sukienka miała bogate zdobienia na wysokości biustu. Uwagę zwracał także doczepiony tren i przezroczyste szpilki na wysokim obcasie. Serena postawiła też na wyprostowane włosy i delikatny makijaż. Całość to po prostu strzał w dziesiątkę!

Serena Williams Fot. Chris Pizzello / AP Photo

Venus Willimas

Druga z sióstr Williams zdecydowała się na nieco bardziej elegancką kreację. Venus postawiła na ponadczasową biel, a za jej strój odpowiada Versace. Sukienka była bez ramiączek, a wyróżniała się kanciastym dekoltem i bocznymi ściągaczami, które tworzyły efekt gorsetu. Uwagę zwracały także rozcięcia na wysokości ud. Efektownym zwieńczeniem stylizacji były błyszczące kolczyki i pierścionki od Davida Yurmana.

Venus Williams Fot. Chris Pizzello / AP Photo

