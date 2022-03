Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Paulina Brzoza i Krzysztof Zrobek początkowo uchodzili za jedną z mniej dobranych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia", lecz mimo to mocno walczyli, aby małżeństwo przetrwało. Mieli problem, aby dogadać się jeszcze podczas trwania programu, ale zdecydowali się pozostać razem. Po paru miesiącach sielanki i masie wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o poważnym kryzysie pary. Paulina i Krzysztof nie tylko przezwyciężyli trudności, ale też ogłosili, że spodziewają się dziecka, po czym niemal kompletnie zniknęli z mediów. Dopiero niespodziewana informacja o rozstaniu zamieszczona przez uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pod koniec 2021 roku rzuciła nowe światło na to, co działo się w ich związku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof wspomina ślub z Pauliną w piątą rocznicę

W listopadzie 2021 roku Krzysztof poinformował na Instagramie, że on i Paulina nie są razem już od kilku miesięcy. Mężczyzna zamieścił bardzo długi wpis, w którym przekazał, że była partnerka ma utrudniać mu kontakty z synem, przez co nie może widzieć chłopca tak często, jakby chciał. Krzysztof sugerował wówczas, że jeśli nie będzie miał wyjścia, skieruje sprawę do sądu. Wygląda na to, że byłym partnerom udało się dogadać, bo uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często zamieszcza zdjęcia z chłopcem na instagramowych relacjach.

Z okazji piątej rocznicy udziału w programie Krzysztof pokusił się też o refleksję na temat ślubu z Pauliną, która nie napawa przesadnym optymizmem. Mężczyzna napisał, że choć starali się uratować małżeństwo, nie widzi już szans, aby byli razem. Przyznał jednak, że syn, którego się doczekał, jest największym szczęściem, jakie spotkało go dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Piąta rocznica ślubu od pierwszego wejrzenia. W sumie kolejnej już nie będzie i co by się nie działo, to i tak jestem wdzięczny. Pomimo wielu doświadczeń tego eksperymentu i wielu prób przetrwania przypadkowego małżeństwa w TV dziękuję, iż mam wspaniałego syna Jasia. Najważniejsze, że to wszystko ukształtowało moje serce do walki i do lepszego jutra - napisał Krzysztof.

Paulina i Krzysztof przez długi czas byli parą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z najdłuższym stażem. Obecnie tytuł ten przypada Anicie i Adrianowi z trzeciej edycji show, którzy są małżeństwem od czerech lat.

