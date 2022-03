Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Księżna Kate i książę William w niedzielę 20 marca rozpoczęli pierwszy dzień swojej karaibskiej trasy. Małżeństwo jest uwielbiane przez Brytyjczyków, ale wygląda na to, że mieszkańcy społeczności dystryktu Toledo w Belize nie darzą ich aż tak dużą sympatią. Jeszcze przed podróżą pałac musiał zmienić harmonogram karaibskiej wizyty arystokratów. Tamtejsza ludność zaprotestowała przeciwko ich pojawieniu się. Jak podano w oficjalnym komunikacie, mieszkańcy nie chcą, by książęca para lądowała na ich ziemi.

Księżna Kate i książę William oprotestowani przez mieszkańców Belize

Księżna Kate i książę William planowali w niedzielę odwiedzić farmę kakaową u podnóża Gór Majów, ale zostało to odwołane po tym, jak mieszkańcy wioski zorganizowali protest przeciwko kolonializmowi i wykorzystaniu boiska piłkarskiego przez członków rodziny królewskiej do lądowania prywatnym helikopterem - co podobno nie zostało omówienie z tubylcami.

Nie chcemy, żeby lądowali na naszej ziemi. Mogą lądować w dowolnym miejscu, ale nie u nas - powiedział "Daily Mail" Sebastian Shol, przedstawiciel Indian Creek.

Pałac potwierdził, że "z powodu delikatnych problemów w Indian Creek wizyta została przeniesiona w inne miejsce". Zamiast tego arystokraci odwiedzili rodzinną farmę kakaową Che'il Mayan. Mieli okazję zobaczyć, jak wygląda fabryka czekolady w Maya Center Village i dowiedzieli się, jak wygląda proces produkcji czekolady.

Księżna Kate i książę William oprotestowani przez mieszkańców Belize Fot. East News

Na tę okazję księżna Kate założyła przepiękną sukienkę od Tory Burch, sięgającą kostek, w błękitnym kolorze. Po raz kolejny wybrała kreację w niebieskim odcieniu, co ma być odwołaniem do błękitu we fladze Belize. Książę William postawił na swój formalny strój - niebieską koszulkę z zakasanymi rękawami i granatowe spodnie.

