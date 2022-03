Bądź na bieżąco. Więcej o popularnych programach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Polska edycja programu "Mask Singer" wywołuje dużo emocji. Show zadebiutowało na ekranach telewizorów 5 marca 2022 roku. Na początku wydarzenie nie wywołało za dużego entuzjazmu wśród widzów. Z krytyką musiało się zmierzyć jury programu. Julii Kamińskiej zarzucano częste wtrącanie tematów politycznych do wypowiedzi, a Kubie Wojewódzkiemu sztuczność i wymuszone żarty. Jednak z odcinka na odcinek nastawienie Polaków ulegało zmianie.

Widzowie w szoku, kto krył się za maską. Program budzi coraz większe zainteresowanie

W trzecim odcinku programu odpadł Monster. Jak się okazało, pod maską krył się były wokalista zespołu Kombi Grzegorz Skawiński. Widzowie oraz jury byli w ogromnym szoku. Wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia. Pod postem na Instagramie programu posypały się pozytywne komentarze.

To był totalny szok.

Opadła mi szczęka.

Nie sądziłem, że to napiszę - mam nadzieję, że będzie drugi sezon! - czytamy.

Zabawa dopiero się rozkręca. Sekcja komentarzy na oficjalnym profilu programu pęka w szwach od typów internautów. Chyba każdy zastanawia się, kto kryje się pod maską kota, róży, słońca czy prysznica.

Wielu fanów formatu przewiduje, że pod przebraniem kota kryje się Robert Janowski, Marcin Miller lub Michał Milowicz. Róża to rzekomo pogodynka Dorota Gardias, Karolina Gilon, bądź Jessica Mercedes. Słońce to być może Beata Kozidrak, Małgorzata Rozenek lub Ewa Minge. Za to prysznic to dla widzów jednogłośnie znany trener fitness Qczaj. Jakie są wasze typy?

Marcin Hakiel opublikował niepokojące zdjęcie. Fani: Widać smutek w oczach

