Mandaryna o cukrzycy dowiedziała się w 2003 roku, kiedy była w ciąży z Fabienne. Była żona Michała Wiśniewskiego przyzwyczaiła się już do życia z chorobą, chociaż ciągle ciąży na niej świadomość, jak bardzo poważnym schorzeniem jest cukrzyca. W rozmowie z reporterem Plejady opowiedziała, jak radzi sobie z nagłymi wahaniami insuliny w trakcie koncertów oraz jak wygląda jej dieta.

Mandaryna od lat choruje na cukrzycę. Musiała ograniczyć spożywanie ulubionych słodyczy

Jak przyznała Marta Wiśniewska, życie z cukrzycą bywa męczące, ale po tylu latach leczenia choroba przeniknęła do jej codzienności. Po 19 latach od diagnozy Mandaryna już wie, że trzeba restrykcyjnie podchodzić do zaleceń dietetycznych dla diabetyków, co nie zawsze jej się udaje.

Dalej jestem chora, nad czym bardzo ubolewam, bo nie cierpię tej choroby. (...) Nie walczę z nią, bo raczej bym przegrała, a nie lubię przegrywać. W tym przypadku nie ma wątpliwości, kto by wygrał. W pewien sposób musiałam się do niej dostosować, a ona do mnie. (...) Nie mogę jeść tyle słodyczy, ile bym chciała. Mam oczywiście szafkę w kuchni jak każdy chyba, do której zaglądam z zamkniętymi oczami, żeby nie mieć zbyt dużych wyrzutów sumienia.

Mandaryna o koncertach. "Oni są w pogotowiu i sprawdzamy cukier"

Mandaryna opowiedziała również, jak wyglądają jej koncerty. Okazuje się, że na zapleczu zawsze czeka jej ekipa z insuliną, na wypadek gdyby wokalistka zasłabła podczas występu.

Grając koncerty, Fabka i Xawier i cała moja ekipa jest też przygotowana na to, że jeśli poczuję się źle, to oni są w pogotowiu i sprawdzamy cukier. Zawsze noszę przy sobie insulinę, bez tego nigdzie się nie ruszam - mówi w rozmowie z Plejadą.

Mandaryna od lat wspiera fundację "Najsłodsi" na rzecz osób zmagających się z cukrzycą.

