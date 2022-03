Więcej o związkach znanych osób znajdziesz na Gazeta.pl.

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop od prawie 20 lat tworzą szczęśliwy związek. Małżeństwo chroni prywatność. Sporadycznie pokazują się razem na ważnych imprezach show-biznesowych i na próżno szukać ich wspólnych wywiadów czy sesji zdjęciowych. Dziennikarz TVN wystąpił w podcaście Żurnalisty, gdzie, co zaskakujące, nie omijał tematów związanych z rodziną. Wyznał, że dzięki niezłomności żony udało im się zbudować silną relację.

Marcin Prokop o relacji z Marią Prażuch-Prokop. Nie miała łatwo wchodząc z nim w związek

Marcin Prokop w wywiadzie u Żurnalisty przyznał, że w ciągu prawie 20 lat musiał z żoną pokonać wyboistą drogę, by mieć taką relację, jak teraz. Nie ukrywał, że nie należy do zbyt wylewnych osób, a na przestrzeni lat zbudował wokół siebie pancerz, który udało się przebić jego żonie. Przyznał, że nie zawsze między nimi tak dobrze się układało.

Nie wiem zresztą, dlaczego to robiła, bo pewnie sporo się natrudziła i nacierpiała, bo nie zawsze byłem dla niej taki dobry. Natomiast faktem jest, że udało jej się dowiercić do jądra Ziemi - wyznał dziennikarz.

Przyznał również, że w momencie gdy po raz pierwszy został ojcem, poczuł, że musi coś w sobie zmienić. Stwierdził, że nie chce obarczać swojej pociechy balastem nieprzepracowanych traum i trudnych doświadczeń z przeszłości. Od tamtej pory jest wsparciem dla Zofii, która zawsze może na niego liczyć.

Po to, aby być dla niej najlepszym człowiekiem, zacząłem w sobie mierzyć i ważyć to, co we mnie dobre i co mogę wnieść do tej relacji, i to, co należało odciąć. (...) Postanowiłem, że będę taką tamą, na której zatrzyma się sztafetą różnych demonów, która biegła przez pokolenia przez rodzinę Prokopów i że dale jej nie przepuszczę (...) i myślę, że to się udało - powiedział Prokop.

Takie wyznania ze strony Marcina Prokopa to rzadkość.

