Joanna Opozda prawie miesiąc temu została mamą. O małym synu aktorki i Antoniego Królikowskiego mówi się bardzo dużo, głównie w kontekście rozstania jego rodziców, do którego rzekomo miała przyczynić się niewierność 33-latka. Zdjęcia dziecka często pojawiają się w mediach społecznościowych znanych aktorów. Tym razem fotografie malucha opublikowała Opozda.

Joanna Opozda mówi o komórkach macierzystych i pokazuje usta Vincenta. "Cała mama"

Wcześniej Joanna Opozda opublikowała obszerny wpis na temat komórek macierzystych. Aktorka wzięła udział w kampanii edukacyjnej, która przybliża to zagadnienie przyszłym mamom. Do możliwości pobrania krwi pępowinowej w trakcie porodu artystka odniosła się po raz kolejny w instagramowej relacji. Apel opatrzyła zdjęciem małego Vincenta. Chłopiec część twarzy miał zasłonięte animowanym serduszkiem, ale usta zostały wyeksponowane. Wszystko po to, by Opozda mogła zadać obserwatorom ważne pytanie dotyczące urody synka.

Vincent, syn Joanny Opozdy Instagram, @asiaopozda

A tak z innej beczki, Vincent ma moje usta, też to widzicie? Cała mama - śmiała się.

Joanna Opozda nie komentuje doniesień o rozstaniu z Królikowskim

Joanna Opozda i Antoni Królikowski dotąd jednoznacznie nie skomentowali plotek o rozstaniu. Według doniesień prasy, aktorka zdążyła już złożyć papiery rozwodowe. Podobno winą za rozstanie chce obarczyć partnera. Nic zresztą dziwnego, jeżeli plotki o zdradzie Królikowskiego są prawdą, Opozda może liczyć na alimenty nie tylko dla syna, ale też dla siebie.

Miejmy nadzieję, że Joanna Opozda wkrótce znajdzie ukojenie po ciężkich przeżyciach z kilku ostatnich miesięcy.

