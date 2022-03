Więcej o Joannie Opoździe i Antku Królikowskim przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Opozda w ostatnim czasie była mniej aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka została mamą, ale ten spokojny czas przerwały medialne doniesienia na temat rozstania z Antonim Królikowskim. Wszystko wskazuje na to, że świeżo upieczona mama zamierza rozwieść się z mężem. Niedawno została przyłapana przez paparazzo pod kancelarią adwokacką. Gwiazda nie komentuje krążących spekulacji. Po dłuższej przerwie powróciła na Instagram, gdzie opublikowała ważny post.

Joanna Opozda przerywa milczenie. Zwróciła uwagę na ważną rzecz

Joanna Opozda opublikowała na Instagramie pamiątkową fotografię z ciążowej sesji zdjęciowej. W opisie postanowiła zdradzić, jak zmieniło się jej życie od kiedy została mamą małego Vincenta. Nie ukrywała, że ostatnie miesiące dały jej w kość:

Trzy tygodnie temu zostałam mamą. Jak jest? Różnie. Jestem wykończona ostatnimi miesiącami i tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Dochodzę jednak do wniosku, że nie ma co czekać, aż życie stanie się łatwiejsze, lepsze czy mniej skomplikowane. Trzeba działać i robić co się da, żeby jakoś to szczęście budować - napisała.

Aktorka podkreśliła, co jest dla nie najcenniejsze w życiu.

Dla mnie szczęściem jest miłość, spokój, bezpieczeństwo i zdrowie moich bliskich, zwłaszcza mojego kochanego synka Vincenta. Na niektóre sprawy niestety nie mamy wpływu na inne całe szczęście tak.

W dalszej części wpisu przyznała, że jeszcze przed rozwiązaniem sporo czytała na temat bankowania krwi pępowinowej. Wykorzystała okazję, by wyjaśnić, na czym to polega.

Jeszcze na etapie ciąży kompletując wyprawkę dla synka, bardzo dużo czytałam na temat bankowania krwi pępowinowej. Myślę, że jest to temat, który często jest pomijany. Natomiast dla mnie zestaw do pobrania krwi pępowinowej był najważniejszym elementem wyprawki. Jako przyszły rodzić warto dowiedzieć się o takiej możliwości, ponieważ poród jest jedyną szansą na pobranie komórek macierzystych z krwi pępowinowej i sznura pępowinowego.

Joanna napisała, jakie zastosowanie mają komórki macierzyste i wyjaśniła, że zakupując zestaw do pobrania krwi pępowinowej, zabezpieczyła zdrowie swojego synka.

Zabezpieczając taką krew i sznur, zabezpieczasz dziecko, jego rodzeństwo i najbliższą rodzinę. Komórki macierzyste mają olbrzymi potencjał do namnażania oraz zdolność do przekształcania się w komórki wyspecjalizowane, dzięki czemu mają zastosowanie w naprawie uszkodzonych komórek, w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób onkologicznych i hematologicznych! Ja zdecydowałam się zabezpieczyć zdrowie mojego synka, mimo że liczę na to, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej nigdy nie będą mu potrzebne - napisała.

Aktorka jednak w dalszym ciągu ma wyłączoną możliwość komentowania postów.

