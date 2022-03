Więcej na temat polskich gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Sylwia Grzeszczak jest na etapie promowania najnowszego singla "Dżungla". Z tej okazji artystka pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN". Wokalistka poczuła wiosnę, spójrzcie na jej stylizację.

Sylwia Grzeszczak w odważnej stylizacji uśmiecha się pod studiem "DDTVN". Tę kurtkę kojarzymy...

Grzeszczak postawiła akcent na kolor. Uwagę przyciągały górne części garderoby w barwach International Klein Blue, czyli energetyzującego niebieskiego, na punkcie którego oszalały w tym sezonie trendsetterki. Imponująca była również fryzura gwiazdy. Wokalistka postawiła na upięte na czubku i pofalowane włosy.

My szczególnie zwróciliśmy uwagę na krój kurtki, w której pojawiła się Grzeszczak. W bardzo podobnym modelu lansował się ostatnio Marcin Hakiel. Myślicie, że wokalistka pożyczyła bejsbolówkę od jeszcze-męża Katarzyny Cichopek?

Sylwia Grzeszczak wydała nowy singiel. Tekst napisał jej mąż

Kiedy już Sylwia Grzeszczak zasiadła na kanapie "Dzień dobry TVN" mogliśmy dowiedzieć się, o czym jest jej najnowszy utwór. Tekst napisał mąż wokalistki, Liber. Piosenka "Dżungla" porusza temat wolności osobistej i ograniczeń.

Jest on o takiej próbie bycia sobą, ale też o poszukiwaniu siebie, bo nikt z nas nie lubi być ograniczany, nie lubi być w tzw. klatce i potrzebuje przestrzeni. Kiedy coś lub ktoś nas ogranicza, zachowujemy się jak dzikie zwierzęta - opowiadała.

Słuchaliście już najnowszego singla Sylwii Grzeszczak?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.